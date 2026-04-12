hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin País Paisa, así se verá la obra de El Águila descalza a cuarenta años de su estreno

hace 3 horas

2026-04-12 8:41:49

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Hace cuarenta años, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro le dieron un nuevo sentido a la comedia colombiana con el estreno de País paisa. Desde entonces, los públicos se ha reído con las aventuras de Don Emel y demás personajes de la obra. Repasamos con ellos la historia de la obra....