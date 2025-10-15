Las imágenes más impactantes que ganaron el Wildlife Photographer of the Year 2025: una foto tomó diez años para ser captada

El Wildlife Photographer of the Year, uno de los certámenes de fotografía de naturaleza más prestigiosos del mundo, reveló sus ganadores de 2025 con una muestra de cien imágenes que invitan a reflexionar sobre la relación entre la vida silvestre, el ambiente y las acciones humanas.
La exposición, organizada por el Museo de Historia Natural de Londres, expone problemáticas críticas de conservación a través de las historias detrás de cada toma.
Entre todas las obras presentadas, una destacó por la paciencia que hubo detrás. Se trata de Visitante de Pueblo Fantasma, del fotógrafo sudafricano Wim van den Heever, quien esperó una década para lograr la escena perfecta.
“Me llevó 10 años conseguir finalmente esta única imagen de una hiena marrón, en el marco más perfecto imaginable”, relató el autor sobre la fotografía que muestra a una hiena parda detenida frente a una casa semidestruida, bajo la niebla que llega desde el Atlántico.
La imagen fue captada en Kolmanskop, una antigua ciudad minera de diamantes abandonada hace décadas en medio del desierto de Namib. Allí, entre las ruinas cubiertas de arena, las hienas pardas —la especie más rara del mundo— cruzan silenciosas en sus recorridos nocturnos hacia la costa, donde cazan crías de focas peleteras del Cabo o buscan restos arrastrados por el mar.