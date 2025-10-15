Gobierno Nacional pide a Ecopetrol aprobar proyecto para importar gas desde La Guajira

El Gobierno Nacional le pidió a Ecopetrol dar vía libre a dos proyectos de importación de gas natural adicionales a la planta de regasificación SPEC en Cartagena. La solicitud se da luego de que el mantenimiento anual de dicha planta pusiera bajo fuerte presión el suministro nacional, obligando a Ecopetrol a reducir su propia producción para atender la demanda del mercado.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló durante el Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en Cartagena, que espera que la petrolera estatal avance en su plan de importación desde Coveñas, pero que también respalde la propuesta del Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de su filial Transportadora de Gas Internacional (TGI), para desarrollar una terminal en Ballena, La Guajira.

“Espero que Ecopetrol pueda darle vía libre a las solicitudes de TGI para adaptar el proyecto por Ballena y podamos hacer los dos proyectos para tener más competencia”, dijo el ministro.

Cabe recordar que la petrolera anunció hace unos días el inicio del proceso de contratación para importar gas natural a través de Coveñas, con el objetivo de garantizar la seguridad energética en los próximos años

La compañía explicó que este proyecto permitiría incorporar 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas al Sistema Nacional de Transporte (SNT) en el primer trimestre de 2027, mediante una conexión en el punto Ayacucho, sobre el gasoducto Ballena–Barranca, propiedad de TGI.

El desarrollo contempla obras técnicas como la limpieza del ducto, el cambio de válvulas, pruebas de integridad mecánica y la adecuación de infraestructura para recibir gas a alta presión (1.200 PSIG).

Una segunda fase, prevista hacia 2030, implicaría convertir el oleoducto ODC para transportar hasta 400 MPCD, con la instalación de cuatro estaciones compresoras de cerca de 58.200 caballos de potencia, además de requerir licencias, ingeniería, fabricación y adecuaciones regulatorias.