Como en las películas: así han sido algunos de los más grandes robos de arte en el mundo

El domingo 19 de octubre varios delincuentes asaltaron el Museo de Louvre, en París. En apenas siete minutos, los ladrones ingresaron por una de las ventanas a la sala Apolo, que exhibe joyas de la corona francesa y saquearon dos vitrinas.
En total se llevaron ocho objetos: una tiara, un collar y un par de pendientes usados por la reina Hortensia de Holanda y la reina María Amelia. Un collar y unos pendientes de esmeraldas regalados por Napoleón Bonaparte a su segunda esposa, María Luisa. Una tiara de perlas y diamantes y un broche de diamantes de la emperatriz Eugenia y un broche conocido como “broche relicario”.
Los ladrones también se llevaron la corona de la emperatriz Eugenia, pero al parecer se les cayó en su huida y fue recuperada por las autoridades.
Según anunció la procuradora Laure Beccuau, las joyas robadas del museo tienen un valor estimado de 88 millones de euros (unos 400.000 millones de pesos colombianos). Aunque en término históricos, las piezas son invaluables. “Quizás podamos esperar que reflexionen y no destruyan esas joyas sin motivo”, dijo la fiscal que lleva el caso.
Por ahora se sabe que hay cuatro personas involucradas, pero se investiga si tuvieron cómplices al interior del museo.