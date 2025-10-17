Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar?

Zentria, una de las redes hospitalarias más importantes del país con presencia en 26 de los 32 departamentos en el país, está en búsqueda de personal para engrosar su plantilla que actualmente ronda los 14.000 colaboradores.

“Zentria no solo transforma el acceso a los servicios médicos en Colombia, también se consolida como un empleador comprometido con el desarrollo de sus colaboradores y el fortalecimiento del sistema de salud”, resaltó la organización en la convocatoria.

Las ofertas disponibles van en torno a los sectores de salud, atención al cliente, ventas y demás.

Además, Zentria cuenta con 23 clínicas, 99 centros de atención primaria y 62 puntos de dispensación, articulando servicios clínicos, farmacéuticos y de acompañamiento terapéutico en un solo lugar.

