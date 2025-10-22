“No habrá aranceles para Colombia por ahora”: senador estadounidense Bernie Moreno

El senador Bernie Moreno, estrecho aliado del expresidente Donald Trump, aseguró este miércoles en una entrevista con W Radio que “no va a haber aranceles” para Colombia por ahora. El republicano se refirió a la tensa relación entre el mandatario Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, así como a la situación económica en ambos países.

Moreno, que también es un empresario colombo-estadounidense, explicó que su propósito es ayudar a la industria, pues considera que Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos y que las relaciones diplomáticas no deberían verse afectadas por diferencias entre presidentes.

“Los Estados Unidos quieren mucho a Colombia y todos entienden eso. Pero el problema no tiene que ver con los colombianos, sino con una persona que verdaderamente tiene un problema”, dijo, dejando entre líneas que se refería al presidente Gustavo Petro.

Y agregó: “No va a haber aranceles por ahora, porque ese no es el plan. El plan, por ahora, es cambiar el verdadero problema, y obviamente tiene que ver con la elección del próximo año”.