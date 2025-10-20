Estas son las joyas de la corona francesa robadas en el Museo del Louvre

El Museo del Louvre, en París, fue escenario este domingo de uno de los robos más comentados desde la desaparición de la Mona Lisa en 1911. En apenas siete minutos, una banda profesional de ladrones ingresó a la Galería Apolo y se llevó parte del tesoro de la corona francesa, un conjunto de piezas de valor “inestimable”, según calificó la ministra de Cultura, Rachida Dati. El asalto, ejecutado con gran rapidez, plantea nuevas dudas sobre la seguridad de los museos franceses en un momento en el que las colecciones históricas se han convertido en objetivo de las bandas criminales.

¿Cómo fue el robo?

De acuerdo con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los ladrones llegaron en un camión equipado con una escalera extendible, accedieron al segundo piso del edificio y utilizaron una cortadora de disco para entrar por una ventana del ala Denon, sobre la Petite Galerie. Dentro, se dirigieron directamente a dos vitrinas que contenían joyas de la corona francesa y permanecieron menos de diez minutos en el lugar. En contexto: Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos Las alarmas del museo funcionaron correctamente y el personal de seguridad actuó según protocolo, mientras los autores del robo escapaban en vehículos de dos ruedas. Horas después, una de las piezas fue encontrada dañada fuera del museo: la corona de la emperatriz Eugenia, que al parecer se les cayó durante la huida.

Esta es la corona de la emperatriz Eugenia, una de las piezas que había sido robada pero que fue recuperada tras haberse caído durante la huida de los ladrones. FOTO: Museo del Louvre

¿Qué joyas se robaron en el Museo del Louvre?

Según el reporte de las autoridades, los ladrones sustrajeron ocho objetos de gran valor histórico y artístico. Entre ellos, un broche que perteneció a la emperatriz Eugenia, el collar de María Luisa junto con un par de pendientes, y una tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. También fueron robados objetos usados por la reina María Amelia, esposa del rey Luis Felipe I, y la corona de María Amelia.

Un broche, que perteneció a la emperatriz Eugenia, haría parte de los objetos que se llevaron. FOTO: Museo del Louvre.

Aunque la mayor parte de las joyas reales se perdió o vendió tras la Revolución de 1789, varias de las piezas que permanecían en el Louvre pertenecían a las familias imperiales de Napoleón y Napoleón III, y representaban lo que quedaba del esplendor monárquico francés.

El collar de María Luisa junto a un par de pendientes también hizo parte de este hurto. FOTO: Museo del Louvre.

Una tiara que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III estaría dentro de las joyas que los ladrones se llevaron. FOTO: Museo del Louvre.

Los delincuentes también tomaron objetos que le pertenecieron a la reina María Amelia, esposa del rey Luis Felipe I. FOTO: Museo del Louvre.

El Régent, un diamante de gran valor, ignorado

Las joyas robadas formaban parte de la colección de la corona de Francia, una exhibición emblemática del Louvre que reúne cerca de 800 piezas entre gemas, coronas y diademas. El museo destaca entre sus tesoros los diamantes Sancy y Hortensia, así como la Costa de Bretaña, la piedra más antigua de la colección. Conozca: Armas y finca de lujo que aparecen en chats, enredan más a Miguel Quintero

Entre estos tesoros se encuentra un diamante conocido como Régent, con 140 quilates y un valor estimado de 50 millones de euros, considerada como una de las gemas más bellas del mundo. Forma parte de la exposición permanente de la Galería de Apolo, por lo que inicialmente se temió que hubiese sido sustraído durante el atraco de este domingo. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la piedra preciosa no fue robada y continúa bajo resguardo en el museo.

El Régent o Regente, es uno de los diamantes más importantes del mundo y considerado también como uno de los más hermosos, se salvó de ser robado. FOTO: Museo del Louvre.

Aunque en el pasado ha contado con menos suerte, pues, durante la Revolución Francesa, este diamante fue robado junto a otras joyas de la corona en 1792, aunque fue hallado semanas después escondido en el techo de una casa en París. En 1801, Napoleón Bonaparte lo recuperó y lo incorporó nuevamente al tesoro imperial. A lo largo del siglo XIX, el diamante adornó las coronas de Luis XVIII, Carlos X y Napoleón III, y también fue utilizado como adorno en el peinado de la emperatriz Eugenia. A diferencia de otras joyas vendidas en la subasta de 1887, el Régent fue declarado patrimonio nacional y se conservó como símbolo de identidad y continuidad histórica de Francia.

Así va la investigación

La Policía Nacional de Francia trabaja contra reloj para localizar las piezas, mientras la Fiscalía de París abrió una investigación por “robo organizado y asociación delictiva”. El caso quedó en manos de la Brigada de Represión del Bandolerismo (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Por el momento, el Museo del Louvre permanecerá cerrado al público este lunes, tras robo. La decisión, confirmada por la agencia de noticias, EFE mediante una portavoz del museo, se tomó a última hora, luego de que algunos visitantes alcanzaran a ingresar por la pirámide principal a las 9:00 a.m., hora habitual de apertura. Por ahora, el cierre se mantendrá mientras avanzan las labores de peritaje y la revisión de los sistemas de seguridad.