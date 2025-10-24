Lado A, los primeros años del rock en Medellín llegan al museo

Es un trabajo inmenso, que incluyó más de un año de investigación y distintas fuentes de recopilación de datos, porque este es un archivo disperso y en gran medida personal, que sigue en manos de los rockeros de antaño. Un trabajo apoyado por Carlos Acosta, director del museo y el equipo curatorial, que incluye músicos, empresarios, productores discográficos, periodistas y directores de medios, y que para esta exposición en particular contó con el apoyo de curadores especializados, como El Flako Porras, Carlos Alberto David Bravo, Carlos Mario Agudelo, Jorge Calderón y Juan Fernando ‘El Flako’ Trujillo, que aportaron gran parte del archivo que hoy está abierto a la ciudad, para leerla desde la música.

La exposición, que estará disponible y con entrada libre de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., hasta el 18 de enero de 2026, incluye fotos, fanzines, archivos de prensa, videos, un mural que recopila los conciertos de esos años –con banda, fecha y lugar en que se presentaron–, una línea de tiempo que da cuenta de como se fue dando el nacimiento de las bandas y quienes las conformaban, y música, mucha música, hay códigos QR con listas de reproducción para poder escuchar lo que muestra la exposición.

Murock, el Museo del Rock de Medellín inauguró el viernes su segunda exposición, Historia del Rock en Medellín, Lado A (1964–1990) , un recorrido inmersivo donde se articulan los hitos que forjaron el sonido del rock local, desde los primeros años, de la mano de Los Pelukas y el Milo a Go-Go, pasando por el Festival de Ancón, la Batalla de las Bandas, el papel de las emisoras y los medios, hasta la irrupción del Rock en Español y el estallido del Punk Medallo y el Metal Medallo, que retrataron las contradicciones de la ciudad.

Porque se habla mucho de la música en Medellín, pero se habla más del presente que de esta historia larga que fue forjando el sonido propio de la ciudad, y para eso está la exposición, para dialogar con ella desde otros géneros y otras épocas, para entender la ciudad y el país a través de la música.

“Ustedes se deben haber preguntado muchas veces cuál es el famoso ROCK NACIONAL del que hablamos (...) En nuestra ciudad crece cada vez más la cantidad de rockeros (metaleros y punkeros) hasta el punto de ser ya un buen sector de la juventud y la sociedad. Pero hemos estado limitados siempre a lo que viene del extranjero, a pesar de que aquí hay una buena cantidad de bandas (...) los grupos deben ser mas propios y originales en su temática musical y de letras. También se debe hacer la diferencia entre el Rock burgués y comercial y el Rock que va dirigido y es aceptado por las mayorías rockeras, que son de clase popular, pero sin negar la participación de burgueses que estén en el movimiento. El Rock Nacional debe ser asequible económicamente a todos... a todos!”, dice el fanzine Visión Rockera N. 5 publicado en abril del 87.

La música es una de las mejores formas de leer la ciudad. Dice de todo, aunque parezca que no diga nada. Exposiciones como esta del Museo del Rock son una fuente de información incalculable. Medellín se ha contado casi siempre en hechos violentos, en cifras de homicidios, de bombas, de atentados, pero mientras pasaba toda esa violencia, estaba la música para hablar de eso de otra manera. Ahí está pintada Medellín.

“Esta exposición demuestra que el rock en Medellín no es una anécdota: es un legado vivo que moldeó estéticas, industrias culturales y comunidades enteras. El Lado A cuenta cómo empezó todo; el Lado B (1991–2025) llegará en marzo de 2026 para completar la historia”, dice Acosta.

Además, la primera exposición del Museo del Rock con Las 100 mejores carátulas de todos los tiempos se podrá ver hasta el domingo 2 de noviembre el lobby del Teatro El Tesoro.

Para el 2027, el museo espera publicar una colección de libros sobre la historia del rock en Medellín, a partir de las investigaciones que están haciendo para cada exposición.

El Museo del Rock tiene su sede en la Casa de La Música, en el Parque de los Deseos, frente del Planetario. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación EPM.