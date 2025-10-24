Lado A, los primeros años del rock en Medellín llegan al museo

Murock, el Museo del Rock de Medellín inauguró el viernes su segunda exposición, Historia del Rock en Medellín, Lado A (1964–1990), un recorrido inmersivo donde se articulan los hitos que forjaron el sonido del rock local, desde los primeros años, de la mano de Los Pelukas y el Milo a Go-Go, pasando por el Festival de Ancón, la Batalla de las Bandas, el papel de las emisoras y los medios, hasta la irrupción del Rock en Español y el estallido del Punk Medallo y el Metal Medallo, que retrataron las contradicciones de la ciudad.
La exposición, que estará disponible y con entrada libre de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., hasta el 18 de enero de 2026, incluye fotos, fanzines, archivos de prensa, videos, un mural que recopila los conciertos de esos años –con banda, fecha y lugar en que se presentaron–, una línea de tiempo que da cuenta de como se fue dando el nacimiento de las bandas y quienes las conformaban, y música, mucha música, hay códigos QR con listas de reproducción para poder escuchar lo que muestra la exposición.
Es un trabajo inmenso, que incluyó más de un año de investigación y distintas fuentes de recopilación de datos, porque este es un archivo disperso y en gran medida personal, que sigue en manos de los rockeros de antaño. Un trabajo apoyado por Carlos Acosta, director del museo y el equipo curatorial, que incluye músicos, empresarios, productores discográficos, periodistas y directores de medios, y que para esta exposición en particular contó con el apoyo de curadores especializados, como El Flako Porras, Carlos Alberto David Bravo, Carlos Mario Agudelo, Jorge Calderón y Juan Fernando ‘El Flako’ Trujillo, que aportaron gran parte del archivo que hoy está abierto a la ciudad, para leerla desde la música.