Estos son los precios de los planes completos para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El deseo de todo futbolero es ver al equipo de su país jugar en un Mundial. Por esa razón, varios cuentan con ahorros y están haciendo cuentas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde Colombia se medirá luego de ocho años de no asistir a la cita. Aquí le contamos algunos precios para ir.
Ante el incremento en la demanda y las dificultades que enfrentan muchos hinchas para coordinar por su cuenta los aspectos logísticos, Viajes Circular anunció un plan completo para asistir a la fase de grupos con todos los servicios incluidos.