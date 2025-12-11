x

Estos son los precios de los planes completos para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La agencia Viajes Circular lanzó varios planes para ver todos los partidos, dos partidos o, incluso, uno solo con alojamiento y entradas incluidas, entre otros beneficios. Aquí los detalles.

  • Colombia jugará el Mundial de 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Colombia jugará el Mundial de 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

11 de diciembre de 2025
El deseo de todo futbolero es ver al equipo de su país jugar en un Mundial. Por esa razón, varios cuentan con ahorros y están haciendo cuentas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde Colombia se medirá luego de ocho años de no asistir a la cita. Aquí le contamos algunos precios para ir.

Ante el incremento en la demanda y las dificultades que enfrentan muchos hinchas para coordinar por su cuenta los aspectos logísticos, Viajes Circular anunció un plan completo para asistir a la fase de grupos con todos los servicios incluidos.

Este es el plan todo incluido para ver a Colombia en el Mundial 2026

La agencia informó que su paquete principal tiene un costo de 14.410 dólares (unos 54,9 millones de pesos colombianos) e incluye tiquetes en categoría 3 para cada partido de la fase de grupos, 13 noches de alojamiento con desayuno, traslados entre sedes (Ciudad de México, Guadalajara y Miami), transporte ida y regreso entre estadios y hoteles, así como la camiseta oficial de la Selección Colombia.

De acuerdo con la compañía, este plan también incorpora cena de bienvenida, city tour en cada ciudad sede, tarjeta de asistencia médica y acompañamiento permanente.

Jaime Ulloa, gerente general de Viajes Circular, destacó que el objetivo es simplificar la experiencia para los viajeros. “Nuestro propósito es ofrecer una opción práctica y confiable, que permita a los hinchas vivir esta experiencia sin preocupaciones logísticas, en un momento histórico para el equipo nacional”, afirmó.

Opciones adicionales para quienes desean asistir a uno o más partidos

Además del plan completo para los tres encuentros de la fase de grupos, Viajes Circular presentó alternativas para quienes buscan asistir a uno o dos partidos.

* Un partido: plan por 3.832 dólares ($14,59 millones) que incluye entrada en categoría 3, alojamiento por 3 noches y tarjeta de asistencia médica.

* Dos partidos: plan por 8.498 dólares ($32,37 millones), que contempla entrada en categoría 3, 3 noches de alojamiento y asistencia médica.

Estas alternativas buscan atender a los aficionados que desean vivir la experiencia mundialista, pero que requieren opciones más ajustadas en tiempo y presupuesto.

Plan especial para asistir a la final del Mundial 2026

Para los hinchas interesados en presenciar el encuentro decisivo del torneo, Viajes Circular también ofrece un paquete para la final, programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium en New Jersey.

Este plan tiene un valor de 16.068 ($61,21 millones) e incluye boleta en categoría 3, tres noches de alojamiento, traslados hotel–estadio–hotel y tarjeta de asistencia médica.

Con esta oferta, Viajes Circular se suma al sector turístico que apuesta por el turismo deportivo como una oportunidad de crecimiento y diversificación.

