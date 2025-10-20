Billboard y Rolling Stone consagran a Juanes como el mayor referente del rock latino del siglo XXI

Esta semana, Juanes —ganador de 29 Grammys y Latin Grammys— celebra junto a sus fans el 25.º aniversario de su potente y aclamado álbum debut Fíjate Bien. La fecha coincide con un nuevo reconocimiento a su trayectoria: su aparición en una serie de listas de Lo mejor del siglo XXI hasta ahora, que ratifican el legado del colombiano como el artista de rock y pop latino más influyente de los últimos 25 años.
Las nuevas clasificaciones de Billboard lo destacan como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI. Además, figura en el Top 10 de la lista de álbumes latinos con Un Día Normal y es reconocido como uno de los diez mejores productores latinos del siglo.
El logro se completa con su posición como el artista de rock/pop latino mejor ubicado en la lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, con cuatro temas en el Top 100: el puesto 12 para Me Enamora, el 41 para Nada Valgo Sin Tu Amor, el 61 para Fotografía y el 73 para La Camisa Negra.
“Tras el inicio del siglo XXI, Juanes alcanzó el éxito con sus dos primeros temas en el Top 10 de Hot Latin Songs y luego consiguió su primer número uno con Fotografía. La colaboración con Nelly Furtado encendió el mercado latino con su vibrante encanto y logró el paso hacia el crossover para Furtado, en un momento en que los artistas hispanohablantes aspiraban a traspasar la barrera del mercado anglo. La canción dominó la lista durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus ocho números uno”, señala Billboard.
Con el lanzamiento de Un Día Normal en 2003, Juanes obtuvo el primero de sus cinco números uno en la lista Top Latin Albums. Según la publicación, “el pop latino pronto encontró un nuevo impulso en Estados Unidos, ya que el cantautor de pop/rock añadió la dosis justa de sonoridad colombiana”.