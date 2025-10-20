Billboard y Rolling Stone consagran a Juanes como el mayor referente del rock latino del siglo XXI

Esta semana, Juanes —ganador de 29 Grammys y Latin Grammys— celebra junto a sus fans el 25.º aniversario de su potente y aclamado álbum debut Fíjate Bien. La fecha coincide con un nuevo reconocimiento a su trayectoria: su aparición en una serie de listas de Lo mejor del siglo XXI hasta ahora, que ratifican el legado del colombiano como el artista de rock y pop latino más influyente de los últimos 25 años. Lea también: Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay? Las nuevas clasificaciones de Billboard lo destacan como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI. Además, figura en el Top 10 de la lista de álbumes latinos con Un Día Normal y es reconocido como uno de los diez mejores productores latinos del siglo. El logro se completa con su posición como el artista de rock/pop latino mejor ubicado en la lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, con cuatro temas en el Top 100: el puesto 12 para Me Enamora, el 41 para Nada Valgo Sin Tu Amor, el 61 para Fotografía y el 73 para La Camisa Negra. “Tras el inicio del siglo XXI, Juanes alcanzó el éxito con sus dos primeros temas en el Top 10 de Hot Latin Songs y luego consiguió su primer número uno con Fotografía. La colaboración con Nelly Furtado encendió el mercado latino con su vibrante encanto y logró el paso hacia el crossover para Furtado, en un momento en que los artistas hispanohablantes aspiraban a traspasar la barrera del mercado anglo. La canción dominó la lista durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus ocho números uno”, señala Billboard. Con el lanzamiento de Un Día Normal en 2003, Juanes obtuvo el primero de sus cinco números uno en la lista Top Latin Albums. Según la publicación, “el pop latino pronto encontró un nuevo impulso en Estados Unidos, ya que el cantautor de pop/rock añadió la dosis justa de sonoridad colombiana”.

A lo largo de su carrera, Juanes ha sido aclamado mucho más allá de la música latina. Ha sido incluido entre las 100 personas más influyentes por Time, ofreció las primeras actuaciones en español en varios programas de televisión estadounidenses, realizó tres conciertos Tiny Desk para NPR y encabezó los históricos conciertos Paz Sin Fronteras ante 1,2 millones de personas. Su lugar en el panteón de los grandes artistas globales —sin distinción de idioma o género— se refleja también en su inclusión en las listas de Rolling Stone sobre los mejores álbumes y canciones del siglo XXI. “A finales de la década de 1990, Juanes, de Medellín (Colombia), dejó Ekhymosis, su banda de heavy metal, y se trasladó a Los Ángeles en busca del estrellato del pop-rock. Lo encontró casi de inmediato gracias a su excelente oído para los ganchos melódicos y a la orientación del productor Gustavo Santaolalla. Cuando lanzó Un Día Normal en 2002, ya era ganador del Latin Grammy y uno de los favoritos en los conciertos. Es Por Ti resume la belleza zen de sus melodías ascendentes basadas en la guitarra, la suavidad de su voz y una cosmovisión soleada de sinceridad desarmante”, destaca la revista. Por una coincidencia del destino, el viaje de Juanes hacia el estrellato mundial suma ahora otro hito personal: las bodas de plata de su emblemático álbum debut, Fíjate Bien. Tras su etapa con Ekhymosis, Juan Esteban Aristizábal —que pronto sería conocido como Juanes— se mudó a Los Ángeles, donde se asoció con Gustavo Santaolalla, legendario productor argentino ganador de múltiples premios Óscar y Grammy. Juntos comenzaron a trabajar en el primer disco solista del colombiano.

Así lucía Juanes en el año 1991 cuando integraba la banda Ekhymosis

El lanzamiento de Fíjate Bien