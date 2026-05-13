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Javier Toro expone en Rionegro más de cuarenta años de trabajo artístico

El artista ha expuesto en Medellín, Colombia y por fuera del país. Algunas de sus obras están en el Museo de Antioquia y en el de Rionegro.

  • La exposición retrospectiva con obras del maestro Javier Toro estará disponible al público hasta el 30 de mayo. Foto Cortesía.
    La exposición retrospectiva con obras del maestro Javier Toro estará disponible al público hasta el 30 de mayo. Foto Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El artista plástico Javier Toro presenta una exposición retrospectiva en la Sala Experimental del Museo de Artes de Rionegro, una muestra que reúne 33 obras realizadas entre 1982 y 2025. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de mayo.

Toro le explicó a EL COLOMBIANO que comenzó a acercarse al arte desde la infancia. “En casa me decían que tenía esas habilidades”, afirmó. Aunque no cursó estudios formales en artes, tiene una trayectoria de varias décadas en los campos de la pintura y la docencia.

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Actualmente reside en Medellín, aunque vivió más de 20 años en Rionegro. En la actualidad dicta clases en el Museo Pedro Nel Gómez, donde trabaja con cerca de 30 estudiantes entre jóvenes y adultos.

La exposición reúne obras en diferentes técnicas y formatos. Entre ellas hay retratos elaborados en lápiz y carboncillo, además de una serie de palenqueras de la costa colombiana realizadas en pastel. También incluye naturalezas muertas desarrolladas en esa misma técnica.

De las 33 piezas exhibidas, 13 fueron donadas previamente al museo y forman parte de su colección. Para esta retrospectiva, el artista incorporó otras 20 obras de su autoría. Según explicó, gran parte de las piezas tienen carácter comercial y pueden ser adquiridas por los visitantes.

A lo largo de su carrera, Toro ha participado en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Parte de su trabajo ha sido exhibido en Estados Unidos y Japón. Asimismo, algunas de sus obras hacen parte de colecciones de museos y colecciones particulares.

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El artista señaló que la pintura también ha sido un proceso ligado a su bienestar personal. Indicó que, tras enfrentar dificultades de salud, el dibujo y la pintura se convirtieron en una herramienta terapéutica que lo ayudó a mantenerse activo. Actualmente dedica las mañanas a su trabajo creativo, después de realizar caminatas y ejercicios diarios.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde es la exposición de Javier Toro en Rionegro?
La exposición se realiza en la Sala Experimental del Museo de Artes de Rionegro y estará abierta hasta el 30 de mayo.
¿Qué obras hacen parte de la exposición de Javier Toro?
La muestra reúne 33 obras realizadas entre 1982 y 2025, incluyendo retratos, naturalezas muertas y series de palenqueras.
¿Quién es Javier Toro?
Javier Toro es un artista plástico antioqueño con trayectoria en pintura y docencia, cuyas obras han sido exhibidas en Colombia, Estados Unidos y Japón.
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