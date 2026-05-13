Revise si debe ser jurado de votación en Antioquia: designaron a más de 114.000 ciudadanos

Un total de 114.309 ciudadanos fueron designados como jurados de votación en Antioquia para la próxima jornada electoral, según información entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



La cifra está conformada por 94.806 jurados principales y 19.503 jurados remanentes, lo que convierte a Antioquia en el segundo departamento del país con mayor número de jurados designados, solo por debajo de Bogotá, donde fueron nombrados 124.010 ciudadanos.

¿Cómo consultar si fue designado?

De acuerdo con la Registraduría, los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad. Los ciudadanos pueden verificar si fueron nombrados jurados de votación acercándose a las sedes de la Registraduría donde estarán publicadas las resoluciones oficiales. Asimismo, la consulta también puede hacerse a través del portal oficial de la entidad digitando el número de cédula.





La Registraduría recordó que los jurados remanentes son aquellos ciudadanos designados para reemplazar a los jurados titulares en caso de ausencia durante la jornada electoral. Estos aparecen identificados en las resoluciones de nombramiento como integrantes de la mesa cero (0) del puesto de votación. Lea también: “Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia





La entidad además aclaró que la publicación de los listados en lugares públicos o en la página web constituye una notificación válida. Por esta razón, indicar no haber recibido comunicación directa no exonera a los ciudadanos de cumplir con la obligación de prestar el servicio.

¿Cómo escogen a los jurados?

La entidad explicó que los jurados son escogidos mediante un sorteo electrónico aleatorio realizado a través de un software especializado. Para ello, previamente los registradores del Estado Civil solicitan listados de ciudadanos a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.



Posteriormente, con la información consolidada, se realiza el sorteo en un acto público en presencia de delegados del Ministerio Público, representantes de agrupaciones políticas y demás actores interesados en el proceso electoral.

Sanciones por incumplimiento