Juan Luis Mejía, el estudiante de los estudiantes

–Sí, porque mirá, y eso lo tengo que agradecer al Consejo Superior que me dejó actuar con plena libertad, cuando uno no se siente atado, sino que tiene las alas desplegadas y puede volar. No solo les agradezco que me hayan tenido la confianza, y ayer se los decía, lo que más tengo que agradecer es un Consejo Superior que supo respetarme siempre, que nunca tuve presiones. Lo otro es agradecer que uno pueda terminar su vida laboral en un ámbito de la inteligencia donde siempre te enriqueces intelectualmente de una manera impresionante. Entonces, pues poder estar en una universidad con plena libertad de acción y en contacto con la inteligencia, qué más puede pedir.

–Logramos entre todos, pero eso ya venía. Yo simplemente me monté en un barco que estaba funcionando, y eso es muy importante. Yo tuve el privilegio de reemplazar al doctor Juan Felipe Gaviria, que ya le había dado en sus ocho años de mandato un impulso humanístico. A propósito, hoy hace un año se nos fue. Logramos construir varios conceptos, entre ellos que es un campus universitario. El campus es un campo donde se cultiva la inteligencia, acordémonos que cultura viene de cultivar. Por eso esa concepción de universidad-parque, poder uno convivir de manera armónica con esta naturaleza que nos dio Dios, vivir en el trópico. Darles oportunidad a arquitectos de que la transformaran con obras contemporáneas, que sea una universidad abierta, transparente, no solamente en su concepción y arquitectura, que la ciencia esté a la vista, que todo esté a la vista, que sea como un concepto que no solamente se aplique en el actuar.

–Aunque parezca redundante, una con una idea de universidad, es decir, con una concepción que no es solamente un centro de formación, sino un centro que contribuye de manera decisiva a la sociedad. A mí me preocupa mucho que se esté empobreciendo el concepto de universidad, juzgándola solamente por producción científica o por papers, dejando de lado otras dimensiones como el papel de la cultura, la interacción con la sociedad, con todo el sistema educativo. Lo otro es esa concepción que nos planteamos de que sea una universidad para todas las generaciones, en donde caben desde los niños y jóvenes que están en la Universidad de los Niños, hasta las personas que ya han cumplido su vida laboral, pero no intelectual. Construimos entre todos una vida de universidad que es muy importante para una ciudad.

–Uno tiene que saber en qué momento se retira. Creo que todos los proyectos que me había trazado se están cumpliendo y queda marcado el rumbo de la universidad, hay un grupo humano maravilloso. Esas decisiones son difíciles de tomar, pero hay que tomarlas. Yo le entregué todo mi esfuerzo a Eafit, eran jornadas de 12 horas diarias. Creo que ya es tiempo, primero como persona de reposar un poco, y lo otro es que es conveniente que en las instituciones no nos perpetuemos sino que haya relevos, que tenemos que tener conciencia de que las instituciones quedan y los funcionarios somos aves de paso.

Cuando Juan Luis Mejía llegó a la Universidad Eafit como rector, la única promesa que le hizo al Consejo Superior fueron unas palabras que le escuchó a Germán Arciniégas esa vez que cumplió 50 años de ser profesor en la Universidad de los Andes: “De lo único que me jacto –recuerda Juan Luis que dijo Arciniégas– es que he sido el mejor estudiante de mis estudiantes”.

Seguir el vuelo

Juan Luis Mejía nació en Medellín el 3 de octubre de 1951. Llegó a Eafit con 52 años, y lo que hizo en estos 16 fue enriquecerse desde muchas áreas del conocimiento. Lamenta, confiesa, no haber sabido más de matemáticas y ciencia, porque él viene de las humanidades, para haber hablado con más profundidad con los científicos y los ingenieros.

–Y este año tan raro, qué le deja, incluso como consejo para quien lo reemplace...

–Ha sido un año muy extraño, pero quedan cosas positivas. A mí por ejemplo me entregó un montón de herramientas tecnológicas que yo no tenía. Yo escuchaba que estábamos comprando licencias de Teams, que íbamos a conectarnos por Zoom, pero para mí eso era ajeno hasta el 13 de marzo. Hoy afortunadamente me ha entregado unas herramientas tecnológicas. Yo obviamente no soy nadie para dar consejos, pero sí creo que las tecnologías llegaron como complemento, pero no como sustituto. La universidad seguirá siendo ese gran espacio de conversación, de socialización. A mí me preocupa mucho que esto que nos ha tocado vivir refuerce el individualismo, porque creo que al contrario el conocimiento se construye colectivamente, y por eso esa idea de universidad hay que preservarla. Será un complemento fundamental, tendremos otros públicos, otras formas, pero la idea de universidad creo que sigue existiendo, y no la podemos sustituir. La universidad es una experiencia plena de vida, no es una clase, es un despertar de las potencialidades de un ser humano. Por eso no solo se puede pensar en la relación profesor-estudiante, sino que es despertar todo potencial que tenemos en la cultura, en el deporte, en la ciencia, en la socialización, etcétera. De manera que me preocupa esta tendencia de que esto llegó para quedarse y a sustituir la universidad. Por el contrario, la universidad hoy es más necesaria que nunca.

–¿Qué sueña para Eafit?

– Eafit va a jugar un papel muy importante en los próximos años. No solamente Eafit, la universidad. Yo vi en un periódico español una caricatura en la que estaban en un laboratorio y una chica tenía tapada la bocina y le decía a sus compañeros, el señor que nos quitó el presupuesto el año pasado nos está llamando urgente. Si algo quedó evidente en esta pandemia es toda la potencialidad que tiene la universidad en la sociedad. Yo no solo sueño con Eafit, sino que estoy convencido de que la universidad colombiana es el motor fundamental de la transformación de la sociedad. Yo sí sueño que la alta sociedad valore mucho más el papel de esta, que a veces esas distancias que se generan con la sociedad se acorten y que la sociedad entera entienda que si nosotros no generamos conocimiento propios en las universidades tenemos un país para siempre dependiente del conocimiento de otras latitudes. Ese casi es un tema de soberanía nacional.

–¿Seguirá conectado con la ciudad, con la cultura?

–Claro, la cultura es algo que uno lleva profundamente en el alma, que si uno es un ciudadano le tiene que preocupar el desarrollo de la sociedad entera. Desde otros ámbitos, ya más de pensar que de hacer, pero eso lo lleva uno incrustado en el alma. Eso no es algo que se quita y se pone como la ropa.

–¿Qué va a extrañar de Eafit?

–Las conversaciones con tanta gente. Yo a veces llegaba a la casa y decía, ‘uy, yo cuántas conversaciones enriquecedoras tuve en el día de hoy’, y no solamente con los internos, con la gente que visita la universidad. Me van a hacer mucha falta esas conversaciones creativas