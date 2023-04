“Este verano... Kim y yo seremos delicadas”, escribió en su propia cuenta de Instagram Roberts, quien ya ha formado parte de esa ficción antológica en otras cinco temporadas.

La ficción no es desconocida para Kim Kardashian

Esta no es la primera vez que Kardashian participa en un proyecto de ficción: intervino en el pasado en Disaster Movie (2008) o Ocean’s 8 (2018), entre otras.

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians. De este último actualmente es la productora ejecutiva.