Radiografía del crédito: colombianos piden más préstamos y bancos relajan los requisitos

La última versión del Reporte de la situación del crédito en Colombia, publicada por el Banco de la República, reveló que “durante el segundo trimestre de 2025, el indicador de percepción de demanda de crédito para todas las modalidades se mantuvo en terreno positivo por segundo trimestre consecutivo”. El documento precisa que, aunque las carteras de vivienda y comercial mostraron una leve disminución, el consumo repuntó. En cuanto a las entidades, los bancos reportaron balances positivos en todas las modalidades, mientras que las compañías de financiamiento (CFC) tuvieron cifras negativas en vivienda y las cooperativas se mantuvieron estables, salvo en vivienda, que sigue en rojo. Puede leer más: “Utilidad del negocio se va en pagar la extorsión, no queda para el crédito”: Asomicrofinanzas

Oferta de crédito mejora y regresa a niveles de 2022

El informe también destacó un cambio en la percepción de los intermediarios, ya que “el indicador de percepción de oferta de crédito se ubicó en terreno positivo o neutral para todos los tipos de establecimientos de crédito y modalidades de cartera, comportamiento que no se observaba desde 2022”. Esto significa que la banca, las compañías de financiamiento y las cooperativas ven mejores condiciones para prestar. En particular, las CFC registraron un repunte histórico en consumo y comercial. Con este doble impulso de oferta y demanda, el Banco Central prevé que “el crecimiento real de la cartera se mantendría en terreno positivo en los próximos meses”.

Conozca más: Comprar con tarjeta de crédito será más costoso en agosto por alza de la tasa de usura En cuanto a las políticas de asignación de nuevos créditos, el reporte mostró que los bancos relajaron las condiciones, “los indicadores del cambio en las exigencias para el otorgamiento de nuevos créditos registraron un balance positivo en todas las carteras, a excepción de comercial”.

La sorpresa fue el microcrédito, que registró su primera mejora en tres años y alcanzó un máximo histórico. En contraste, la cartera comercial sigue en terreno negativo, aunque con señales de menor restricción. “El riesgo de tasa de interés y el de riesgo de liquidez son las fuentes actuales de mayor vulnerabilidad para el sector microcrediticio no vigilado por la SFC”, subraya el reporte.

Carga financiera de los hogares sube en bancos y CFC

Otro de los hallazgos está en la presión sobre los bolsillos. El Banco de la República explicó que la carga financiera —la relación entre las cuotas de créditos de consumo y vivienda frente al ingreso disponible— aumentó en bancos y compañías de financiamiento, mientras que en las cooperativas continuó disminuyendo.