Tiendas Ara tiene cerca de 200 oportunidades laborales en Medellín, ¿cómo postularse?

Tiendas Ara está contratando masivamente en la ciudad de Medellín y municipios aledaños al Valle de Aburrá a personas que puedan desempeñarse como operadores de tienda, supervisores, jefes de tienda y auxiliares de punto de venta.
De hecho, dentro de las cerca de 200 vacantes que hay disponibles en dicho territorio, algunas ofertas laborales requieren de personal solo medio tiempo o fines de semana o la combinación de ambas.
