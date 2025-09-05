“La gran unión de lo mejor que tiene Antioquia en sinfónica”: así nació la Orquesta Departamental de Antioquia

Son 52 músicos profesionales seleccionados mediante audiciones a ciegas quienes forman oficialmente la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), la primera sostenida con recursos públicos en la región. La ODA, presentada por la Gobernación de Antioquia, debutó el pasado 14 de julio y, en menos de dos meses, ya ha ofrecido cuatro conciertos que reunieron a más de 2.800 espectadores. Su repertorio incluyó piezas como la Pequeña Suite del maestro Adolfo Mejía y las Variaciones sobre un tema de Bizet de Jaime León. El director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), Roberto Rave, destacó que la orquesta es parte del plan de desarrollo departamental y responde a una visión de largo plazo: “Queremos que los artistas puedan vivir de su arte”, explicó.

Los músicos fueron elegidos en audiciones casi que a ojos cerrados, a través de un telón negro y unos jurados que ganaron convocatorias detrás escuchando sus repertorios. “Es la gran unión de lo mejor que tiene Antioquia en términos de sinfónica para recorrer el territorio con esa gran vocación y dejar también allí capacidad instalada en términos de cultura para los municipios de Antioquia”, indicó el director. La orquesta representa más de 50 empleos formales para artistas antioqueños, con un 70% de integrantes jóvenes y procedentes de distintas subregiones del departamento, desde Marinilla hasta San Pedro de los Milagros y el suroeste. “Si Antioquia fuera un país, sería el quinto país más escuchado en todas las plataformas. Y tenemos los artistas más sonados en todo el mundo, pero tenemos una gran deficiencia en empleos y en oportunidades para nuestros músicos académicos de conservatorio”, aseguró Rave.