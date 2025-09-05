x

40 años después vuelve la Bienal de Arte en Antioquia

Medellín y Antioquia se preparan para la Bienal Internacional de Arte, un encuentro que traerá a creadores provenientes de más de 25 países.

  • La Orquesta Departamental de Antioquia, la primera de carácter 100% público, tendrá presentaciones en el marco de la Bienal 2025. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    La Orquesta Departamental de Antioquia, la primera de carácter 100% público, tendrá presentaciones en el marco de la Bienal 2025. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 9 horas
Después de más de 40 años, Antioquia vuelve a abrir sus ventanas al mundo artístico con la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025).

Será la primera que estará presente en las nueve subregiones de Antioquia. Desde El Retiro, hasta el Museo de Antioquia, los municipios del oriente o el Parque de Artes y Oficios de Bello, la cultura se despliega como una oda viva al poema de Epifanio Mejía.

El tema central no podía ser otro que la libertad, inspirada en el poeta antioqueño que en el siglo XIX expresó: “llevamos el hierro en las manos porque en el cuello nos pesa”.

Pero, ¿qué significa que vuelva una Bienal? En el lenguaje del arte, las bienales son los grandes escenarios internacionales en los que cada dos años se exhiben las apuestas más innovadoras de creadores de todo el planeta. Son vitrinas que ponen en el mapa global a las ciudades que las acogen. Medellín lo supo en los años sesenta, setenta y ochenta, cuando sus bienales convirtieron a la ciudad en referente latinoamericano y atrajeron a maestros que hoy son parte de la historia.

El regreso de la Bienal comenzará el próximo 2 de octubre y se extenderá hasta el 25 de noviembre, donde bajo el lema “El arte como ventana a la libertad”, más de 100 creadores nacionales e internacionales presentarán instalaciones, intervenciones urbanas y proyectos colectivos en 15 municipios, con la expectativa de convocar a más de 400.000 visitantes.

Puede leer: Envigado lanza campaña para lograr cero lesionados por pólvora en 2025

Como lo explica muy “a lo paisa” el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), Roberto Rave, al departamento vendrán reconocidas figuras como “el Fernando Botero de África”. Se trata de Ibrahim Mahama, uno de los artistas más influyentes de ese continente. Junto a él estarán el mexicano Pedro Reyes; la ucraniana Zhanna Kadyrova, cuya obra llega marcada por la experiencia de la guerra y que viene de participar en la Bienal de Venecia; o la colombiana Delcy Morelos, que tras ganar en Art Basel Suiza presentará por primera vez una obra en espacio público en el país.

También el artista botánico más importante del mundo, Azuma Makoto, llegará por primera vez a Latinoamérica a visitar el municipio de El Retiro.

Allí intervendrá la fachada de la iglesia principal con flores con una obra colectiva que realizará junto a artesanos del Oriente antioqueño. “Lo más trascendental es que tendremos los artistas haciendo las obras con los colectivos en el territorio”, señaló Rave sobre lo que se espera para la Bienal.

Entérese: Fiesta de la Serenidad: Medellín explora una ciudad sin ruido en Belén

Los desafíos de retomar una bienal

Roberto Rave destacó que a través de la Bienal también se busca resaltar que “la narrativa que tiene que contar la cultura de Antioquia para Colombia y el mundo es la narrativa de Epifanio Mejía, de Jorge Robledo Ortiz que dice que en Antioquia cargamos imposibles a las espaldas”.

Aseguró que desde las instituciones “no ha sido fácil hacer una Bienal pública ni consolidar la primera orquesta departamental pública, porque a veces el Estado no está preparado para eso” y resaltó que el trabajo de más de un año para realizar este gran evento ha estado marcado por la persistencia y la convicción de que debe haber más oportunidades para los artistas en Colombia.

El director del ICPA consideró que “la Bienal tiene que ser una oportunidad para juntar a Antioquia y a Colombia”, precisamente porque Bogotá también celebrará su primera Bienal del 20 de septiembre al 9 de noviembre.

Con la capital del país, el ICPA reveló que se proyecta la creación de un Comité Nacional de Bienales, con el fin de garantizar la permanencia de estos encuentros internacionales del arte.

