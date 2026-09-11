En la Fiesta del libro, una charla sobre la belleza, la obsesión y la tecnología en el Parque Explora

Los procedimiento estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, van en aumento. Solo en Colombia el incremento, en 2024, fue del 10% alcanzando un total de 490.944 procedimientos. Entre los más comunes se cuenta la liposucción, el aumento de senos, la cirugía de párpados, el aumento de glúteos, la abdominoplastia, la aplicación de la toxina botulínica y de ácido hialuronico y la reducción de grasa. La mayoría de los pacientes, por supuesto, son mujeres, pero la tendencia de los hombres va en aumento. Lea también: Fiesta del Libro: todo lo que debe saber de los 20 años del evento literario de Medellín Esta obsesión con la apariencia da cuenta que la belleza ocupa un lugar crucial en nuestras vidas, pero ¿qué es propiamente la belleza? Acaso un fenómeno natural o cultural, y qué nos impulsa, como humanidad a modificar nuestra apariencia. A partir de esas preguntas, el escritor mexicano, Naief Yehya navegó el tema los últimos 20 años. El resultado es el ensayo Sobre la belleza, entre la venus y el cíborg (2025). “Con un enfoque multidisciplinario que combina arqueología, sociología y crítica cinematográfica, el autor disecciona fenómenos contemporáneos como la ‘cara de Instagram’, el impacto revolucionario de fármacos como Ozempic, las paradojas del movimiento body positivity y la emergencia inquietante de influencers virtuales como Lil Miquela. Así, el texto de Yehya nos abre los ojos ante una cultura donde la simulación amenaza con reemplazar la realidad, planteando interrogantes urgentes sobre identidad, género y el futuro poshumano que ya habitamos sin ser del todo conscientes”, dice una reseña del libro.

Este sábado 12 de septiembre a las 7:00 p.m. Yehya estará conversando sobre su libro y esa búsqueda inalcanzable y cada vez más exagerada de la belleza el Auditorio del Parque Explora. Es un tema aparentemente superficial, pero absolutamente complejo. Los modelos de belleza se leen por lo general desde el colonialismo, y sí que tienen mucho de esas ideas, pero tiene profundas implicaciones locales. Además, en los últimos 20 años ha pasado de todo, el auge de las redes sociales, el movimiento Me Too, los influencers y la monetización de la apariencia y la cotidinidad, en fin. –Cuando empiezan las redes sociales se empieza a dar de una obsesión, especialmente de los jóvenes de verse a sí mismos, de proyectar su apariencia. Todo eso cambia la forma como entendemos lo que la belleza significa. Ya no estamos comparándonos sólo con los compañeros del colegio sino con el planeta entero, entonces, toda la construcción de una imagen pública se vuelve ya un territorio mucho más doméstico. Y aparece la cultura de los influencers, muy vinculada con el poder económico, la monetización, todo eso era inexistente cuando empecé a escribir esto –dice Naief, en videollamada desde su biblioteca, rodeado por más de 5.000 libros.

Las preguntas sobre la belleza surgieron cuando fue terminando de escribir el libro El cuerpo transformado: cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción. Ahora, este libro sobre la belleza, parece que lo llevará de vuelta a escribir sobre pornografía, aunque tiene tantas ideas pendientes, que no sabe si le alcance la vida para hacerlo. Naief ha escrito un poco de todo. Es ingeniero, narrador, crítico cultural y pornografógrafo –aquel que razona la pornografía–. Ha publicado novelas y ensayos, y es frecuente colaborador de medios como el suplemento El Cultural del periódico mexicano La Razón, y las revistas CTXT, Literal y Zócalo. Su trabajo ha explorado temas como la pornografía, el sexo, las transformaciones del cuerpo y de los estados de conciencia, todo desde una perspectiva tecnocultural, es decir, analizando cómo los aparatos, el internet y las herramientas digitales cambian nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. Le puede interesar: Corea del Sur llega a la Fiesta del Libro con rituales, obras clásicas y un vistazo a su historia En su paso por Medellín, en el marco de la Fiesta del libro, también dará la charla alrededor de su libro El planeta de los hongos, una historia cultural de la psicodelia. “Un recorrido que comienza cuando nuestro antepasados homínidos en la Edad de Piedra descubrieron los hongos alucinógenos y que llega hasta Silicon Valley, pasando por cavernas, catedrales, universidades y corporaciones”, escribió Yehya. Será el domingo 13 de a las 5:00 p. m. también en el Auditorio del Parque Explora. “La adicción a los hongos no existe. La adicción a este libro es inevitable”, escribió sobre el libro Juan Villoro.