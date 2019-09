El arte de escribir el libro de otro, en un idioma distinto

Esta traductora estadounidense no tuvo un comienzo común. Estaba interesada por la traducción, pero en ese momento solo sabía inglés. Se fue a Chile de vacaciones y terminó quedándose tres años. Así fue como aprendió español y como se fue empapando de la industria editorial de ese país. Después de cursar una maestría en Dallas, Texas, regresó a Chile donde encontró un autor con quien trabajar: Alejandro Zambra. De él ha traducido al inglés Formas de Volver a Casa, Mis Documentos, La Vida Privada de los Árboles y Facsímil. En 2017 McDowell estuvo nominada al premio Man Booker International Prize (que busca reconocer tanto a autores como traductores) por su labor con la obra Distancia de Rescate de la argentina Samantha Schweblin. Sus traducciones han sido publicadas en The New Yorker, Tin House, The Paris Review, Harper’s y más.