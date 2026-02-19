Salman Rushdie y su nuevo libro: muerte, censura y resistencia literaria

Por Sergio Villamizar
En 1988, el escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, publicaría la novela que volvería su vida un caos y el objetivo de grupos de fanáticos religiosos.
Se trató de Los versos satánicos, que generó tal revuelo internacional que el ayatolá Jomeini, quien en ese momento era el líder supremo de Irán, emitió una fatua en la que pedía el asesinato del novelista y una recompensa de tres millones de dólares.
Pese a las amenazas y al atentado que sufrió hace algunos años donde resultó herido, Salman Rushdie no ha dejado de vivir, de viajar por el mundo, y en especial, no ha dejado de escribir.
Desde hace algunas semanas se encuentra disponible en las librerías del país La penúltima hora, un conjunto de cinco relatos en donde nuevamente queda demostrada la desbordante imaginación del autor, retornando a sus orígenes, a las calles del Bombay de su magistral novela Hijos de la medianoche, donde se reencuentra con viejos personajes de dicha obra publicada originalmente hace 45 años, junto a un recorrido por los tres países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos.