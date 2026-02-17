Las actrices elegidas para narrar el audiolibro de Un himno a la vida, el libro de Gisèle Pelicot

Este martes 17 de febrero llega a las librerías de Colombia y del mundo Un himno a la vida (Lumen), el esperado libro de memorias de Gisèle Pelicot. Pelicot decide contar por primera vez su historia completa: no solo el proceso judicial que la convirtió en un símbolo internacional al pronunciar una frase que reveló su inmensa fortaleza —“la vergüenza debe cambiar de bando”—, sino también la vida que la precedió y la profunda transformación personal que eligió emprender después. “Este libro no nace del escándalo, sino de un acto consciente de dignidad: recuperar la alegría, recuperar la voz y reapropiarse de su propia historia”, cuentan desde la editorial. Como sucede en este tipo de lanzamientos, también está disponible la versión en audiolibro y para narrar esta historia en varios idiomas, se eligieron grandes actrices que pudieran interpretar estas memorias de la mejor manera.

Las actrices elegidas para el audiolibro de Gisèle Pelicot

En inglés, la elegida fue la reconocida actriz Emma Thompson, la actriz británica recordada por papeles en películas como Sensatez y sentimiento, Love Actually, Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Harry Potter y la orden del Fénix. En un video publicado en redes sociales, la actriz se mostró honrada de haber sido la voz de este audiolibro en inglés: “Es una historia que realmente nos inspira coraje, pero es crucial porque demanda un cambio”, dijo. Thompson añadió que su historia es difícil de leer en voz alta: “Cualquier persona que haya vivido este tipo de crimen no es la que debería sentirse avergonzada, sino el criminal, el perpetrador, a pesar de que esa persona ha pasado por algo que es muy difícil de leer en voz alta”. Resalta cómo Pelicot navega su dolor y habla de este de manera “brillante”.

En español, el libro fue leído por la actriz Blanca Portillo Martínez, recordada por sus actuaciones en películas como Volver, Maixabel, Los abrazos rotos y El color de las nubes. Para Portillo, después de haber leído este libro, “Gisèle Pelicot puede ser cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, que sean sensibles del dolor ajeno y que estén en contra del destrozo que nos pueden llegar a hacer los demás”. Anota la actriz que, a la hora de entrar en el libro, este da todos los matices y toda la calidez que se pierde en una noticia como esta, “y al poder transitar esa otra parte, la empatía se produce de manera inaudita, entramos en su corazón, sus vivencias, sus sensaciones físicas, emocionales y mentales, y nos sentimos parte de ella”. Concluyó que narrar este libro ha sido muy especial en su carrera.