Las actrices elegidas para narrar el audiolibro de Un himno a la vida, el libro de Gisèle Pelicot

Este martes 17 de febrero llega a las librerías de Colombia y del mundo Un himno a la vida (Lumen), el esperado libro de memorias de Gisèle Pelicot.
Pelicot decide contar por primera vez su historia completa: no solo el proceso judicial que la convirtió en un símbolo internacional al pronunciar una frase que reveló su inmensa fortaleza —“la vergüenza debe cambiar de bando”—, sino también la vida que la precedió y la profunda transformación personal que eligió emprender después. “Este libro no nace del escándalo, sino de un acto consciente de dignidad: recuperar la alegría, recuperar la voz y reapropiarse de su propia historia”, cuentan desde la editorial.
Como sucede en este tipo de lanzamientos, también está disponible la versión en audiolibro y para narrar esta historia en varios idiomas, se eligieron grandes actrices que pudieran interpretar estas memorias de la mejor manera.