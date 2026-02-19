Petro cuestiona nuevamente a uno de sus funcionarios en público, esta vez fue la directora del ICBF

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo episodio de tensión al cuestionar públicamente la gestión de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres.
El hecho ocurrió en un encuentro destinado a la dignificación de las madres comunitarias en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Allí, el mandatario interrumpió su discurso para lanzar una orden tajante y directa a la funcionaria: “Le voy a dar una instrucción de cómo se hace: deje de tercerizar en el ICBF, acabe esa contratación”, declaró ante la mirada de todos.
