Una nueva librería se abre en el Centro de Medellín

En el Centro de Medellín confluyen el ruido, el calor y el tráfico, y no dan tregua. Por eso fue el lugar elegido para abrir la nueva Librería de la Universidad de Antioquia, porque la esquina noroccidental del Edificio San Ignacio, también conocido como el Paraninfo, es un punto de encuentro y de relación para todos los que por allí transitan.

La nueve sede, que se inaugurará de manera oficial el próximo 30 de marzo, aunque está abierta desde el pasado seis del mismo mes, guarda entre sus anaqueles una oferta comercial de más de 12.000 libros propios de 22 distribuidoras y editoriales. Los lectores encontrarán el catálogo del Fondo Editorial de la universidad, el catálogo de la mayoría de las editoriales de las universidades públicas y privadas del país y los catálogos de los sellos comerciales tradicionales.

Esto se da porque, explica Nieto, es importante que el conocimiento que se produce en las universidades colombianas esté disponible para el público en general ya que los esfuerzos para desarrollar el talento intelectual desde la academia son grandes y en muchas oportunidades se ven frustrados por la poca o casi nula distribución que existe en el país sobre este tipo de trabajos.

“Que en la librería hayan libros de sellos editoriales universitarios al lado de libros de literatura o de poesía me parece muy interesante porque ahí también hay una labor de pedagogía. Si alguien ve una novela al lado de un libro de nanotecnología, y no lo va a comprar porque no es de su interés, bueno, pues va saber que existe y que de pronto a su hijo, a su hermana o a su amigo le va a interesar, va a ser consciente de que en la librería es un espacio para acceder a textos de diferentes orígenes y de la mejor manera posible”.

Esta librería, ubicada en la sede fundacional de la U de A, es la segunda de puertas abierta. La primera está ubicada en el Edificio de Extensión, muy cerca de la ciudadela universitaria. Y ambos proyectos actúan como un recuerdo de la librería que la universidad abrió en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, en el 2006, pero que cerró cinco años más tarde. Además, su trabajo de apertura se adelanta desde ese año pandémico.