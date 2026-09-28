Escándalo literario: el escritor Thélyson Orélien es acusado de plagio y de usar IA

El escritor Thélyson Orélien es canadiense-haitiano y es, actualmente, un fenómeno literario en Francia gracias a su libro C’était ça ou mourir (Era eso o morir).
A Orélien se le acusa de utilizar la inteligencia artificial para este libro, pero además de plagio. Escándalo por partida doble. Todo esto hizo que el escritor interrumpiera su gira promocional gala y regresara a Canadá este fin de semana, indicó su entorno a la agencia AFP.
“Regresó a Canadá este fin de semana”, informó una fuente cercana a su círculo profesional.
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