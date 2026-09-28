Escándalo literario: el escritor Thélyson Orélien es acusado de plagio y de usar IA

El escritor Thélyson Orélien es canadiense-haitiano y es, actualmente, un fenómeno literario en Francia gracias a su libro C’était ça ou mourir (Era eso o morir). A Orélien se le acusa de utilizar la inteligencia artificial para este libro, pero además de plagio. Escándalo por partida doble. Todo esto hizo que el escritor interrumpiera su gira promocional gala y regresara a Canadá este fin de semana, indicó su entorno a la agencia AFP. “Regresó a Canadá este fin de semana”, informó una fuente cercana a su círculo profesional. Le puede interesar: El hermano de la princesa Diana cuenta por primera vez su verdad en un libro que ya llegó a Colombia

El autor se encontraba en Francia desde principios de septiembre y tenía previsto proseguir su gira promocional en París y otras regiones francesas para hablar de su libro, en el centro de la polémica. El libro, fenómeno de la temporada literaria en Francia y que cuenta el periplo de un migrante entre Haití y Canadá, fue retirado de la lista de aspirantes al prestigioso premio Goncourt a raíz de las acusaciones de haber recurrido a la IA.

Las acusaciones a Thélyson Orélien

Fue un grupo que hace este tipo de seguimientos el que prendió las alarmas. Como lo registró la BBC, se llaman Balance ton Claude (”Denuncia a tu Claude”) y afirmaron que el libro fue escrito “casi en su totalidad” por IA, lo que el autor negó. “Probamos varios pasajes, de diferentes partes del manuscrito, y llegamos al mismo resultado: 100% IA”, dijo el grupo en X. Tras los ataques al escritor, el mismo grupo escribió en X: “Queridos lectores. Hacemos un llamado a ir con calma en los ataques contra Thélyson Orélien. Primero, existe una posibilidad no nula (aunque sea ínfima) de que esté actuando de buena fe. En segundo lugar, Orélien sin duda ha jugado en una zona gris moral, ha aprovechado un período de ambigüedad durante el cual nuestras instituciones y nuestras costumbres (así como nuestros premios literarios) aún no están adaptadas a esta tecnología nueva y transformadora. Pero probablemente no pensó que el éxito de su libro alcanzaría una envergadura nacional; y si nos pareció importante señalar el engaño, nos parece importante también tener compasión y empatía por él, e incluso apoyarlo en este período difícil que debe estar viviendo. ¡Lo mejor sería, por supuesto, que vuelva a escribir!”, dijeron.

El tema es que estas no han sido las únicas acusaciones. También, la semana pasada, Orélien fue objeto de denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá. Por ejemplo, medios como el diario canadiense La Presse documentaron que varias columnas firmadas por Orélien entre 2012 y 2014 eran traducciones casi idénticas de artículos publicados días antes por otros autores en medios como el Philippine Star. Hay otras sospechas de plagio en textos de autores internacionales, incluyendo versos copiados de la poeta cubana, de su obra Canto a la mujer estéril (1937) que usó para su poemario Le temps qui reste (El tiempo que queda), de 2015. Le puede interesar: ¿Existe el futuro sin IA? Andrea Chapela presentó en Medellín sus libros de ciencia ficción Su editorial canadiense, donde el escritor se instaló en 2010 tras huir de Haití, ya suspendió la semana pasada su gira promocional.

El autor solo le habló, por ahora, al diario Libération: “Siempre me han apasionado la creación y la literatura. No veo por qué me sentiría obligado a usar una máquina” y añadió que está “recopilando un expediente” con su editor para demostrar que él fue el autor auténtico del libro. Esta polémica sacudió el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector del libro. *Con información de AFP Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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