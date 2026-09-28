Así fueron los MTV VMAs 2026: presentaciones, ganadores y el esperado Vanguard Award de Nirvana

Los MTV Video Music Awards 2026 dejaron una noche marcada por los reconocimientos a Taylor Swift, Madonna, BTS, Bad Bunny, LISA y otras figuras de la música. Madonna, además, regresó al escenario de los premios después de 23 años.
Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 se celebraron este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia conducida por Snoop Dogg y transmitida en vivo por CBS. La gala reunió a algunas de las principales figuras de la música y entregó varios reconocimientos.
Madonna llegó a la ceremonia como la artista con más nominaciones, con 13, seguida por Taylor Swift, con 11. Al finalizar la noche, ambas estuvieron entre las protagonistas de la premiación.