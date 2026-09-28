Caso UNGRD: Fiscal Camargo reconoce que hubo fallas que facilitaron la fuga de Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra prófugo de la justicia, quien lo solicita por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD). Luz Adriana Camargo reconoció algunas fallas que permitieron su fuga.

Para la fiscal general, desde la entidad hubo contratiempos de trámite con las órdenes de captura, lo cual facilitó que el exfuncionario abandonara Colombia antes de ser imputado. En una conversación con Noticias Caracol, Camargo afirmó que confiaba en que González enfrentaría la imputación dada su condición de exfuncionario de gobierno, por lo que no previó su evasión.

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“Tuvimos unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país. La verdad, a mí me sorprendió un poco porque él salió antes, quiero decirlo”, le relató la fiscal al medio mencionado. “Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación. Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio”, agregó.

Carlos Ramón González se desempeñó en la administración de Gustavo Petro como director del Dapre y en su momento también lideró la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También fue uno de los cofundadores del partido Alianza Verde.

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Como funcionario del gobierno Petro, de acuerdo con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, González fue el coordinador del pago de millonarios sobornos a congresistas a través de la presunta desviación de fondos del presupuesto del Estado destinados a la gestión del riesgo.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía y testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, González presuntamente dio el aval para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.