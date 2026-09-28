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Junior publicó el parte médico de Mauro Silveira tras golpe contra Carlos Lucumí del DIM, ¿cuándo podría jugar?

El arquero del actual campeón del FPC (Juniors), Mauro Silveira, tuvo una conmoción cerebral, fractura de nariz y trauma craneofacial.

  • Mauro Silveira tiene dos título de liga como arquero de Junior. FOTO: Instagram mauro_silveira1
    Mauro Silveira tiene dos título de liga como arquero de Junior. FOTO: Instagram mauro_silveira1
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Al guardameta uruguayo del Junior de Barranquilla, Mauro Silveira, no le fue muy bien este fin de semana a pesar de la victoria del cuadro rojiblanco 2-0 sobre el Deportivo Independiente Medellín. Corría el minuto 83 del compromiso, con el partido casi liquidado, el Poderoso tuvo una opción de gol donde el charrúa debió esforzarse para realizar una doble atajada. En la acción, tras atajar el segundo balón, se vio afectado al recibir un golpe en el rostro con la rodilla por parte del delantero Carlos Lucumí.

El compromiso estuvo parado por 9 minutos aproximadamente mientras atendían al cuidapalos del conjunto barranquillero. A Silveira se le vio “grogui” o un poco ido en el momento del golpe tras quejarse de un intenso dolor. La sangre que brotaba de su nariz no era buen indicio; rápidamente se activó el protocolo por conmoción cerebral, razón por la cual pudo ingresar su suplente, Jefferson Martínez, para culminar el duelo ante el rojo de la montaña.

Junior, actual bicampeón del fútbol colombiano, tiene en Mauro Silveira a un jugador fundamental para haber logrado este hito por segunda vez en la historia del club. Por eso, ante esta situación, la preocupación de la parcialidad juniorista era latente y se mantuvieron a la expectativa para saber qué pasó con su portero. El club ya sacó el comunicado.

“El Club Deportivo Popular Junior F.C. informa a la opinión pública que, durante el partido disputado en la noche del sábado 26 de septiembre ante Independiente Medellín, en el estadio Romelio Martínez, el jugador Mauro Silveira presentó un trauma craneofacial, mas fractura de los huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve como consecuencia de un fuerte impacto con el jugador Carlos Lucumí en el minuto 83 de juego. Como parte de la valoración médica, se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral, con el propósito de evaluar su condición. En relación con la lesión nasal, se realizó un procedimiento de estabilización y reducción cerrada”, dice el comunicado del club atlanticense.

¿Cuándo puede volver?

Su equipo no confirmó una fecha exacta de retorno, todo dependerá de cómo avance, pero un sector de la prensa barranquillera y distintas opiniones de profesionales de la salud afirman que Silveira podría retornar al pórtico entre 3 y 4 semanas. A las 2 semanas es probable que pueda entrenarse con normalidad con el resto de sus compañeros.

“El jugador estuvo en observación en la clínica y actualmente se encuentra en reposo. Continuará bajo seguimiento permanente por parte del cuerpo médico del club. Una vez disminuya la inflamación, Mauro Silveira será nuevamente valorado para definir la fecha del procedimiento quirúrgico requerido. De acuerdo con la valoración inicial, se estima un período de incapacidad de dos semanas. El tiempo definitivo será determinado de acuerdo con su evolución clínica y posterior al procedimiento quirúrgico”, culmina el comunicado juniorista.

El próximo partido para el Junior será el “Clásico Moderno” del fútbol colombiano contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el próximo miércoles desde las 8:00 p.m. Se espera que Martínez sea el titular en este duelo.

Lea también: Cali es el que más sube en la Liga, mientras Nacional y DIM se mantienen entre los ocho: así está la tabla de posiciones

¿Qué lesión sufrió el arquero Mauro Silveira en el partido del Junior de Barranquilla?
Mauro Silveira sufrió un trauma craneofacial, una fractura de los huesos propios de la nariz y una conmoción cerebral leve, tras recibir un fuerte golpe en el rostro con la rodilla del delantero Carlos Lucumí.
¿Qué exámenes médicos le realizaron a Mauro Silveira tras el golpe?
Como parte de la valoración médica, al guardameta se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral para evaluar su condición, además de un procedimiento de estabilización y reducción cerrada para su lesión nasal.
¿Cuánto tiempo estará de baja Mauro Silveira y cuándo podría volver a jugar?
El club Junior de Barranquilla estimó una incapacidad inicial de dos semanas, mientras que sectores de la prensa y profesionales de la salud calculan que su retorno al pórtico podría darse entre 3 y 4 semanas, dependiendo de su evolución y de una cirugía que requiere.
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