Junior publicó el parte médico de Mauro Silveira tras golpe contra Carlos Lucumí del DIM, ¿cuándo podría jugar?

Al guardameta uruguayo del Junior de Barranquilla, Mauro Silveira, no le fue muy bien este fin de semana a pesar de la victoria del cuadro rojiblanco 2-0 sobre el Deportivo Independiente Medellín. Corría el minuto 83 del compromiso, con el partido casi liquidado, el Poderoso tuvo una opción de gol donde el charrúa debió esforzarse para realizar una doble atajada. En la acción, tras atajar el segundo balón, se vio afectado al recibir un golpe en el rostro con la rodilla por parte del delantero Carlos Lucumí.

El compromiso estuvo parado por 9 minutos aproximadamente mientras atendían al cuidapalos del conjunto barranquillero. A Silveira se le vio “grogui” o un poco ido en el momento del golpe tras quejarse de un intenso dolor. La sangre que brotaba de su nariz no era buen indicio; rápidamente se activó el protocolo por conmoción cerebral, razón por la cual pudo ingresar su suplente, Jefferson Martínez, para culminar el duelo ante el rojo de la montaña.

Junior, actual bicampeón del fútbol colombiano, tiene en Mauro Silveira a un jugador fundamental para haber logrado este hito por segunda vez en la historia del club. Por eso, ante esta situación, la preocupación de la parcialidad juniorista era latente y se mantuvieron a la expectativa para saber qué pasó con su portero. El club ya sacó el comunicado.