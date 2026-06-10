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Julian Barnes es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ¿quién es?

El autor de El sentido de un final y una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, uno de los galardones más destacados del mundo literario.

  • Julian Barnes nació el 19 de enero de 1946. FOTO: Cortesía
    Julian Barnes nació el 19 de enero de 1946. FOTO: Cortesía
Europa Press
hace 3 horas
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El escritor británico Julian Barnes fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El fallo fue leído en el Hotel Eurostars de la Reconquista, en Oviedo, España, por un jurado conformado por 13 personalidades del mundo de la literatura, el periodismo y la cultura.

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En el acta, el panel exaltó al autor por “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre”. Y, al mismo tiempo, ha dicho que “Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial”.

Por su parte, el ganador aseguró estar “encantado” de recibir este premio, uno de los más importantes del mundo de las letras a nivel internacional, y señaló que “la valía de un galardón siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas”.

¿Quién es Julian Barnes, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026?

Barnes nació el 19 de enero de 1946 en Leicester, Inglaterra, en una familia de profesores de francés. A pesar de eso, como ha contado en numerosas entrevistas, la literatura no tuvo un lugar especial en su hogar: lo más cercanos que estuvieron sus padres de una publicación fue cuando un periódico imprimió en sus páginas la carta que su madre envió al director de ese medio,

Su carrera en el mundo de las letras la inició como lexicógrafo –el encargado de analizar de manera crítica los diccionarios– en el Oxford English Dictionary, y después dio sus primeros pasos en la crítica literaria y en el periodismo.

En 1980, Barnes publicó Metrolandia, su primer libro que sigue a Christopher Lloyd, un joven londinense que atraviesa el paso de la adolescencia a la vida adulta y que reflexiona acerca de temas como el amor, la amistad y las contradicciones de la clase media inglesa.

Sin embargo, solo fue hasta su tercera novela, El loro de Flaubert, que ganó reconocimiento como escritor. Esa publicación le permitió ser finalista del Premio Booker en 1984, galardón por el que compitió tres veces más: en 1998 con Inglaterra, Inglaterra; en 2005, con Arthur & George, y en 2011 por El sentido de un final, libro con el que finalmente recibió ese reconocimiento.

El novelista inglés hace parte de la Generación Granta, que lleva el mismo nombre de la reconocida revista literaria. Esta publicación, en 1983, publicó por primera vez un listado de los mejores autores británicos menores de 40 años –una rareza para ese momento–, del cual hicieron parte Martin Amis; Ian McEwan; Salman Rushdie; el Nobel, Kazuo Ishiguro y el mismo Barnes.

Después de una carrera literaria de casi cinco décadas, Julian publicó en enero de 2026 Despedidas, la que anunció como su última novela. “Será mi último libro. Aunque no dejaré de escribir. Lo haré para los periódicos, o ensayos y cosas por el estilo”, dijo ese mismo mes en una entrevista con El País de España. Allí también confesó que temía volverse repetitivo y aseguró que, según su opinión, nadie puede escribir un buen libro a los 80 años.

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Para elegir a Barnes como ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras, el jurado tuvo que escoger entre 37 candidatos de 24 nacionalidades.

En 2025, el español Eduardo Mendoza recibió este reconocimiento. De la lista de ganadores también hacen parte la rumana Ana Blandiana, el japonés Haruki Murakami, el español Juan Mayorga, el francés Emmanuel Carrère y la canadiense Anne Carson.

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