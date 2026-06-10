Julian Barnes es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ¿quién es?

El escritor británico Julian Barnes fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El fallo fue leído en el Hotel Eurostars de la Reconquista, en Oviedo, España, por un jurado conformado por 13 personalidades del mundo de la literatura, el periodismo y la cultura.
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En el acta, el panel exaltó al autor por “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre”. Y, al mismo tiempo, ha dicho que “Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial”.
Por su parte, el ganador aseguró estar “encantado” de recibir este premio, uno de los más importantes del mundo de las letras a nivel internacional, y señaló que “la valía de un galardón siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas”.