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Libro del Caro y Cuervo recoge 21 poemarios colombianos del siglo XXI

Un grupo de investigadores del Instituto Caro y Cuervo publicó una antología de 21 poemarios nacionales. Hablamos con ellos.

  • De izquierda a derecha: Julián Santamaría, Henry Alexander Gómez, Manuela Gómez, Tania Ganitsky, Luis Mallarino, Diana Echeverry, Santiago Erazo, John F. Galindo y Fadir Delgado. FOTO cortesía
    De izquierda a derecha: Julián Santamaría, Henry Alexander Gómez, Manuela Gómez, Tania Ganitsky, Luis Mallarino, Diana Echeverry, Santiago Erazo, John F. Galindo y Fadir Delgado. FOTO cortesía
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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El Instituto Caro y Cuervo publicó el libro 21x21, veintiún libros de poesía colombiana del siglo XXI, una antología que reúne una muestra de 21 poemarios publicados en lo que va del siglo. El proyecto hace parte de la investigación Poesía en Movimiento, vinculada a la maestría en Literatura y Cultura de esa institución.

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La antología fue editada académicamente por Julián Santamaría, Diana Echeverry, Alejandro Sánchez y Santiago Erazo, que participaron en la selección de los libros y en la construcción crítica del volumen. EL COLOMBIANO conversó con Santamaría, Sánchez y Erazo, quienes hablaron de su intención de ofrecer un panorama diverso de la poesía nacional reciente, sin por ello formar un canon definitivo. “Queremos propiciar un diálogo, no creemos tener la última palabra”, insistieron los editores.

Los poemarios escogidos son Amazonia, de Juan Carlos Galeano Cabeza; Puerto calcinado, de Andrea Cote Botero; Encuentros en los senderos de Abya Yala, de Malohe; Sacrificiales, de Rómulo Bustos Aguirre; Desde el otro lado del canto, de Heli Ramirez Gómez; Efectos secundarios, de Alcolirykoz; Cuando los ancestros llaman, de Mary Grueso Romero; Del porno y las babosas, de Fátima Vélez Giraldo; Cédula de extranjería, de Alberto Rodríguez Tosca; El cuerpo y otra cosa, de Darío Jaramillo Agudelo; Desastre lento, de Tania Ganitsky; La noche apenas respiraba, de Henry Alexander Gómez Ríos; Sembré nísperos en la tumba de mi padre, de Johanna Barraza Tafur; Los analfabetas, de María Paz Guerrero Flórez; La mata, de Eliana Hernández Pachón; Caja de música, de Luis Alberto Mallarino Belén; La hora de los satélites, de Manuela Gómez Quijano; La temperatura exacta del miedo, de Fadri Delgado Acosta; Animal ajena, de Carolina Dávila Díaz; Redonda y radical, de Tatiana de la Tierra; y La segunda vida de las cosas, de John Freddy Galindo Córdoba.

Los poemarios no aparecen completos debido a consideraciones editoriales y de derechos de autor. “Cada uno tiene una selección porque, de lo contrario, hubiera sido una antología gigante y, segundo, por temas de derechos”, dijo Alejandro Sánchez. Además, el libro incluye un texto introductorio general y un prólogo por cada poemario. Según los editores, uno de los propósitos fue acompañar las obras con lecturas críticas que permitieran contextualizar los libros y acercarlos a nuevos lectores.

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La escogencia de los títulos partió de un sondeo inicial realizado entre editores, profesores universitarios y personas vinculadas al medio literario. Después de esa consulta, el grupo leyó y discutió hasta llegar a una selección que privilegiara la diversidad temática, estética y geográfica. “No buscábamos necesariamente los ‘mejores’ libros, sino una selección balanceada y heterogénea”, explicó Santamaría. También destacó que el libro quedó conformado por 11 poetas mujeres y 10 hombres, decisión que, según afirmó, responde a la necesidad de reconocer voces femeninas que históricamente han tenido menor visibilidad en la literatura colombiana.

Los ausentes y la inclusión de Alcolirykoz

Erazo dijo que el libro Los habitados, de Piedad Bonnett, fue considerado, pero finalmente no pudo incluirse por dificultades relacionadas con los derechos de publicación en España. También mencionó que Mary Yolanda Sánchez, Álvaro Miranda y Nelson Romero Guzmán no fueron incluidos debido a que sus obras completas están en la Colección Fernando Charry Lara, del Instituto Caro y Cuervo.

Entre los seleccionados figura el grupo Alcolirykoz. “Nos decantamos por Alcolirykoz por la novedad en su tratamiento artístico y los recursos literarios que toman para sus líricas”, explicó Alejandro Sánchez. Añadió que el grupo representa una manera de expandir la noción de poesía hacia formas orales y populares con contenido político y crítico. En un momento también se pensó en la inclusión de un trabajo discográfico de Edson Velandia.

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