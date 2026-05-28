Libro del Caro y Cuervo recoge 21 poemarios colombianos del siglo XXI

El Instituto Caro y Cuervo publicó el libro 21x21, veintiún libros de poesía colombiana del siglo XXI, una antología que reúne una muestra de 21 poemarios publicados en lo que va del siglo. El proyecto hace parte de la investigación Poesía en Movimiento, vinculada a la maestría en Literatura y Cultura de esa institución.

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La antología fue editada académicamente por Julián Santamaría, Diana Echeverry, Alejandro Sánchez y Santiago Erazo, que participaron en la selección de los libros y en la construcción crítica del volumen. EL COLOMBIANO conversó con Santamaría, Sánchez y Erazo, quienes hablaron de su intención de ofrecer un panorama diverso de la poesía nacional reciente, sin por ello formar un canon definitivo. “Queremos propiciar un diálogo, no creemos tener la última palabra”, insistieron los editores.

Los poemarios escogidos son Amazonia, de Juan Carlos Galeano Cabeza; Puerto calcinado, de Andrea Cote Botero; Encuentros en los senderos de Abya Yala, de Malohe; Sacrificiales, de Rómulo Bustos Aguirre; Desde el otro lado del canto, de Heli Ramirez Gómez; Efectos secundarios, de Alcolirykoz; Cuando los ancestros llaman, de Mary Grueso Romero; Del porno y las babosas, de Fátima Vélez Giraldo; Cédula de extranjería, de Alberto Rodríguez Tosca; El cuerpo y otra cosa, de Darío Jaramillo Agudelo; Desastre lento, de Tania Ganitsky; La noche apenas respiraba, de Henry Alexander Gómez Ríos; Sembré nísperos en la tumba de mi padre, de Johanna Barraza Tafur; Los analfabetas, de María Paz Guerrero Flórez; La mata, de Eliana Hernández Pachón; Caja de música, de Luis Alberto Mallarino Belén; La hora de los satélites, de Manuela Gómez Quijano; La temperatura exacta del miedo, de Fadri Delgado Acosta; Animal ajena, de Carolina Dávila Díaz; Redonda y radical, de Tatiana de la Tierra; y La segunda vida de las cosas, de John Freddy Galindo Córdoba.