Colombia está lista para los Juegos Panamericanos Junior-2025 ¿Quiénes son los abanderados del país?

La ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Junior se celebrará en el Estadio Defensores del Chaco este sábado. La bicicrosista mundialista Queen Saray y el atleta récord Ronal Longa serán los encargados de cargar con orgullo la bandera nacional, en el acto inaugural desde las 7:00 p.m. Con Queen y Ronal, 212 atletas colombianos estarán compitiendo en el certamen continental. El evento, que se celebrará hasta el 23 de agosto, reunirá a más de 4,000 atletas nacidos entre 2003 y 2013 procedentes de 41 países. Aquí le contamos todos los detalles de esta segunda edición de los Juegos. Le puede interesar: Debut soñado para los atletas colombianos en los Juegos Mundiales en China; así fue su desempeño

Queen Saray y Ronal Longa fueron los seleccionados por su desempeño

El Comité Olímpico Colombiano (COI) anunció días previos que los encargados de llevar la bandera en el acto inaugural serían la bicicrosista Queen Saray Villegas y el velocista Ronal Longa. Su elección se hizo debido a sus recientes méritos deportivos, y tanto a Queen como a Longa les sobran reconocimientos de talla nacional e internacional.

Queen Saray, entre las mejores en Olímpicos

La bicicrosista de 22 años, nacida en Buga, ya cuenta con numerosos logros en la categoría BMX freestyle. Uno de los más importantes fue el reciente diploma olímpico obtenido en la edición de París 2024, donde ocupó el cuarto lugar.

Queen también carga con orgullo el liderato en el ranking UCI de la disciplina durante 2025, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, la presea de plata en los X Games y su participación en las diferentes paradas de la Copa Mundo.

Ronal Longa es récord suramericano

El velocista de 21 años es una joven promesa del atletismo, que también a su corta edad ha demostrado que está hecho de piel de campeón. En el Campeonato Suramericano de Atletismo São Paulo 2023 registró 9,99 segundos en los 100 metros planos, siendo el primer colombiano en bajar la barrera de los 10 segundos y adjudicándose también su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Longa, esta temporada, bajó su registro hasta los 9,96 y obtuvo el récord suramericano durante su participación en el Savona International Meeting que tuvo lugar en Italia, hecho que también le entregó el cupo al Mundial de Tokio.

Los atletas promesa a seguir en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación colombiana contará con la participación de 212 atletas, entre mujeres y hombres, en múltiples disciplinas, que seguramente le darán muchísimas alegrías al país. Las victorias colombianas ya hacen historia en las ediciones de los Juegos Panamericanos Junior. Colombia ocupó el segundo puesto en los Juegos Panamericanos Junior que se disputaron en Cali en 2021, donde obtuvo 48 oros, detrás del campeón, Brasil, que sumó 59, y superó a Estados Unidos, que con 47 oros fue tercero.

Además de Queen y Longa, aquí le mencionamos algunos de los atletas y disciplinas que deben seguirle la pista en esta edición, en la que seguramente también estaremos entre los tres mejores. En la delegación cafetera se destacan: - Natalia Linares (salto largo)

- Camila Giraldo (patinaje)

- Gelen Torres (pesas)

- María Isabel Arboleda (salto alto)