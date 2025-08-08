x

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá

Sanguino es señalado de incurrir en el delito de tráfico de influencias, al parecer influyó para que en la Alcaldía de Bogotá se hicieran algunos nombramientos a dedo.

  Antonio Sanguino es el ministro de Trabajo del presidente Gustavo Petro. FOTO COLPRENSA
    Antonio Sanguino es el ministro de Trabajo del presidente Gustavo Petro. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, deberá alistar su equipo de defensa porque tendrá que enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario deberá enfrentar un proceso que lo relaciona con el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá en 2009.

Sanguino y la Fiscalía habían solicitado al alto tribunal la prescripción del caso, sin embargo, este viernes se conoció un oficio en el que la Sala de Primera Instancia negó esas pretensiones y con ello, dejó abierto el camino para que el ministro enfrente el proceso judicial.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá

Mientras Sanguino permanezca en el Ministerio, adquiere un fuero especial y, por tanto, su juez natural es la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

“NEGAR las nulidades planteadas por la defensa del imputado ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ. En consecuencia, se dispone continuar con el trámite de la audiencia de formulación de acusación en lo referente a los hechos del año 2009”, apuntó la Sala de Primera Instancia de la Corte.

Lea más: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, será acusado por la Corte: tendría vínculos con el Carrusel de la Contratación

Sanguino es señalado de incurrir en el aparente delito de tráfico de influencias. Al parecer, el hombre influyó para que el secretario de salud de Samuel Moreno en 2008, Héctor Julio Gómez, nombrara a Liliana Patricia Paternina como gerente del hospital de Usme. Para entonces Sanguino era concejal de Bogotá.

“Propósito que tenía una sola finalidad, la de tener el control del citado hospital, especialmente, de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió”, se lee en el expediente.

Entérese: Corte Suprema acusa a MinTrabajo Sanguino este lunes mientras el Senado discute la reforma laboral de Petro

Paternina, la ficha de Sanguino en el hospital, a su vez, es señalada de direccionar el contrato de construcción y dotación de la nueva sede del Hospital de Usme.

Utilidad para la vida