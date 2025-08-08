Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, deberá alistar su equipo de defensa porque tendrá que enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario deberá enfrentar un proceso que lo relaciona con el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá en 2009.
Sanguino y la Fiscalía habían solicitado al alto tribunal la prescripción del caso, sin embargo, este viernes se conoció un oficio en el que la Sala de Primera Instancia negó esas pretensiones y con ello, dejó abierto el camino para que el ministro enfrente el proceso judicial.