“En el disco están puestos todos esos años de madurez que me ha dado la música, soy una persona que tomo decisiones de una manera muy diferente, más consciente, me siento más adulto, pero con las chispa de siempre , porque entiendo que mi carrera apenas está comenzado”, contó el artista urbano en charla con EL COLOMBIANO.

El artista, de 29 años de edad, explora en géneros como la bachata con el tema Procura y propone nuevas fusiones de ritmos como el pop-norteño con Según Quién, con Carín León, y en salsa-urbana con la canción La Fórmula, al lado de uno de sus grandes amigos, Marc Anthony.

“Soy real conmigo mismo, ya no estoy para hacer lo que dice o le gusta a la gente, ya siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida, me siento en paz, con una vibra positiva, feliz, enamorado de la vida como nunca me sentí y eso se ve en la música y en los conciertos”, expresó luego en charla ante los periodistas.

Maluma llegó ayer jueves al mediodía a Medellín desde Los Ángeles para presentar Don Juan, y la mañana de este viernes regresó a Estados Unidos para el inicio este 31 de agosto, en Sacramento, de Don Juan World Tour.

Por la alfombra color lila desfilaron personajes como Yandel, Blessd, Sog, Golpe a Golpe, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, Juan Duque, Fainal y Shako, René Higuita y Rigoberto Urán, entre mucho otros.