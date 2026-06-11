Maná vuelve a Colombia para celebrar sus 40 años

Maná, que hizo parte de la nómina de artistas invitados a la inauguración del Mundial de Fútbol, anunció su nueva gira internacional de conciertos, en la que incluyó a Colombia.

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El lugar seleccionado para su único concierto en Colombia será el Vive Claro de Bogotá, en el cual dará inicio a cinco fechas especiales de su Vivir Sin Aire Tour por estadios en Latinoamérica para conmemorar su aniversario número 40.

Con más de 50 millones de discos vendidos y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, Maná celebrará este importante hito con una serie de presentaciones únicas que recorrerán algunos de los escenarios más emblemáticos de la región.

Así, Maná se reencontrará con su público en Colombia el próximo 28 de noviembre, para continuar su gira el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima, Perú; el 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago de Chile; el 12 en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires, Argentina, para culminar el 17 de diciembre en Ciudad de México.

Vivir Sin Aire Tour es una celebración de su extraordinaria trayectoria, reuniendo los grandes clásicos que han definido la historia del rock latino junto con una producción de primer nivel diseñada para agradecer a los fans que han acompañado a la banda desde sus inicios.

Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español al público mainstream, fusionando rock clásico, reggae y pop con ritmos latinos. Con 11 álbumes y más de 50 millones de copias vendidas, 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y la impresionante cifra de 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube, Maná ha establecido el estándar del rock latino. Recientemente Oye Mi Amor hizo parte del álbum de Dua Lipa: ‘Live From Mexico’, Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.

Su álbum ¿Dónde Jugarán los Niños? es el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la incansable pasión de la banda por los shows en vivo los ha llevado a más de 30 países, dejando una estela de momentos inolvidables y trascendentales.

Maná ha acumulado numerosos récords en la industria, incluyendo ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025. Son el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles, superando a cualquier artista o banda de cualquier género.

La banda también ostenta el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.

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Su impacto ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos cuatro premios Grammy, 9 Latin Grammys y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Maná también fue nombrado Persona del Año por los Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Desde hace 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido su brazo social, combinando conservación y rescate ambiental con desarrollo social. Selva Negra es una de las iniciativas benéficas más influyentes creadas por un grupo de música latina.

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