Ana Milena Bustamante dirige el único coro exclusivamente masculino de Medellín

En 2018, la directora de coro Ana Milena Bustamante publicó un comentario en su cuenta de Facebook sobre la importancia de los coros masculinos en el circuito de la música clásica de la ciudad. A esta altura, confiesa, no pensaba que la gente mostrara el entusiasmo que tuvo con la idea. En efecto, esa publicación virtual es la semilla que con los años se convertiría en Voces Oscuras, un coro conformado por 43 hombres, entre los 17 y los 50 años de edad.

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¿Por qué es singular un coro exclusivamente masculino? “En los coros suele ser más fácil conseguir mujeres que hombres. Culturalmente, muchos hombres sienten vergüenza de cantar o consideran que no es una actividad para ellos”, dijo Ana Milena. Además, más allá de la interpretación vocal, Voces Oscuras se ha vuelto un escenario de convivencias entre las diferentes formas de la masculinidad. “Tenemos una población importante de la comunidad LGBTI y también hombres heterosexuales. Lo que compartimos es una mentalidad abierta y una sensibilidad especial hacia el arte”, dijo la directora.

El repertorio del coro también busca diferenciarse de las propuestas tradicionales. Aunque la música coral académica tiene profundas raíces en la tradición religiosa europea, Voces Oscuras ha explorado sonoridades provenientes de distintas culturas. En sus conciertos han interpretado música árabe, mantras hindúes, repertorio folclórico ruso, obras búlgaras y piezas latinoamericanas, además de propuestas de improvisación vocal. La mayoría de sus montajes se realizan a cappella, es decir, sin acompañamiento instrumental.

Para este año, la agrupación tiene prevista su participación en el Festival José María Bravo Márquez, que se realizará en septiembre. Además, ofrecerá un concierto trinacional junto a coros de Costa Rica y México el 30 de septiembre y prepara una presentación en el Teatro Porfirio Barba Jacob en octubre.

Bustamante le contó a EL COLOMBIANO que varios integrantes que ingresaron al coro en calidad de aficionados decidieron posteriormente iniciar estudios profesionales en música y han comenzado a escribir obras originales para la agrupación, una contribución significativa debido a la escasez de repertorio contemporáneo para coros masculinos.