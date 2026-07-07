Con su violín del siglo XVIII, Mimi Jung dará un concierto en Eafit

Nacida en los Estados Unidos y con raíces coreanas, Mimi es una de las estrellas de la música sinfónica de su generación. Fue la concertino adjunta de la Orquesta Sinfónica de Amberes; ha sido solista en conciertos alrededor del mundo, entre ellos uno organizado en Cambridge con la presencia de los Premios Nobel de Paz. Con esto en mente, se atisba la relación que ella tiene con su instrumento. “Puedo llevarlo al límite. Creo que todos encuentran una manera de trabajar con sus instrumentos y con sus arcos, pero para mí este es como un lienzo en blanco, un lienzo muy hermoso, del que puedo sacar todo tipo de colores con mucha facilidad”, dijo Mimi. Su arco (un François Gaulard) es de 1830.

La música sinfónica desafía al tiempo. Por ejemplo, el sábado 11 de junio, a las seis de la tarde, en el auditorio Fundadores de Eafit, la violinista estadounidense Mimi Jung tocará un violín fabricado antes de la independencia de Colombia. Se trata de un instrumento de 1790, con el que interpretará el Concierto para violín, de Alban Berg. “Algo interesante de los instrumentos antiguos es que muchas veces uno tiene que adaptarse a la manera en que ellos quieren ser tocados. Lo realmente especial de mi violín es que supe que me enamoré de él porque era un instrumento que me permitía tocar como yo quería tocar”, le dijo Mimi a EL COLOMBIANO.

Mimi es la cofundadora de Canvas Music Project, “una iniciativa que crea colaboraciones inmersivas entre las artes visuales y la música clásica”. No deja de ser curioso que esos experimentos se realicen con un trozo del pasado. “Creo que eso ayuda a cerrar la distancia entre épocas pasadas y el mundo moderno”, dice Mimi respecto a sus búsquedas estéticas. De hecho, algo de esto se verá en su concierto en Eafit. La pieza que estará a su cargo -Concierto para violín, de Alban Berg- es una de las piezas emblemáticas de la música dodecafónica. Resumiendo, el dodecafonismo es un método de composición que se popularizó gracias a la Segunda Escuela de Viena.

“Los instrumentos son simplemente nuestro medio de expresión. Son un vehículo para comunicarnos. Así que, independientemente de la edad del instrumento, mientras exista una conexión con él, podemos utilizarlo en muchísimas situaciones diferentes, como junto a las artes contemporáneas o las artes visuales”, afirmó la intérprete.

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Además de su carrera en los escenarios, Mimi ejerce la docencia musical. Durante las restricciones sanitarias por la pandemia de la Covid-19 subió a YouTube una serie de videos con los Caprichos de Paganini, una obra que está en el corazón de muchos violinistas del mundo. Esa no fue su primera experiencia de profesora. “Siempre me ha encantado enseñar. De hecho, empecé cuando tenía unos 16 años. ¿Qué sabía en ese momento? Probablemente no mucho, pero empecé de todas maneras”, dice Mimi. Para ella, las clases con los estudiantes son una alternativa a la vida nómada de los músicos de la elite clásica. “Hace unos cuatro años, o tres años, decidí abrir un estudio privado. Eso significa que enseño a mis propios estudiantes y tengo un lugar fijo. La parte educativa se volvió realmente muy importante para mí. Disfruto muchísimo ver cómo los estudiantes mejoran”.