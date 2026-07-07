Por ley y por cuenta propia: el empalme seguirá pese a la ruptura entre Petro y Abelardo

El gobierno entrante insiste en que el empalme no se detendrá, aunque ya no se sentará en la misma mesa con la administración de Gustavo Petro. Pero así ambos equipos no quieran verse, la ley señala que debe haber un “acto de entrega de información”.
De todas formas, horas después de que el presidente electo anunció la suspensión de las reuniones oficiales de transición, su equipo aseguró que continuará recopilando información del Estado a través de lo que ha denominado el empalme anticorrupción, una estrategia con la que pretende seguir auditando la administración saliente mientras exige que el Gobierno reconozca oficialmente el resultado electoral.
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Tras la decisión del presidente electo, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo reunió a los ministros ya designados, a los líderes del proceso de transición y a los coordinadores de las comisiones sectoriales para definir cómo continuará esa nueva etapa del empalme.
El mensaje fue que el trabajo no se suspenderá. Según explicó Restrepo, el equipo seguirá adelantando auditorías forenses, análisis técnicos y utilizando las herramientas tecnológicas que, asegura, han desarrollado durante los últimos meses para conocer el estado en que recibirán la administración pública. Como han señalado desde la semana pasada, ya han recopilado por su cuenta “el 75 % de la información”.