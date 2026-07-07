Envían a prisión a mujer acusada de matar con un arma cortopunzante a su pareja en Bogotá

Lo que, al parecer, comenzó como una discusión de pareja terminó en un crimen que ahora es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Angie Karina Ruiz Hernández fue judicializada por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental, un hecho registrado el pasado 28 de junio en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Las primeras indagaciones apuntan a que el episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la pareja sostuvo un fuerte altercado en medio del cual se presentaron agresiones verbales recíprocas. En ese contexto, y de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, la mujer habría tomado un arma cortopunzante para atacar al hombre, causándole heridas en el tórax y en uno de sus brazos.

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Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima logró salir por sus propios medios del apartamento con la intención de pedir ayuda. Minutos después fue encontrada por uniformados de la Policía Nacional en las zonas comunes del conjunto residencial. Los policías activaron los protocolos de atención y coordinaron su traslado a un centro asistencial, donde el personal médico intentó estabilizarlo.

Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes. Horas después de su ingreso al hospital, el hombre falleció como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión, un desenlace que dio inicio a la investigación penal para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

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Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron recolectar evidencia física y otros elementos que respaldan la hipótesis presentada por la Fiscalía. Tras lo ocurrido, Angie Karina Ruiz Hernández fue capturada en flagrancia y, según informaron las autoridades, entregó voluntariamente el arma cortopunzante que presuntamente habría utilizado durante el ataque. Ese elemento quedó bajo cadena de custodia como parte del material probatorio del proceso.

Con el avance de la investigación, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó a la mujer ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias concentradas, la procesada decidió no aceptar los cargos formulados por el ente investigador.

Al evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial. En las próximas etapas del caso, la Fiscalía buscará sustentar su acusación con las pruebas recopiladas para establecer la eventual responsabilidad penal de la procesada en la muerte de su compañero sentimental.

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