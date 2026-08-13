Emergencia en el Tolima: incendios dejan más de 10.000 hectáreas afectadas

El Tolima enfrenta una emergencia ambiental por incendios forestales. Según la Gobernación departamental, para la mañana de este jueves había 36 incendios activos y más de 10.000 hectáreas afectadas entre los municipios de San Luis y Guamo. Según la entidad departamental, se mantienen desplegados bomberos, organismos de socorro, Ejército, Policía —que cuenta con aeronaves desplegadas— y otras instituciones. Incluso, la comunidad. Entre todos trabajan “de manera coordinada” para contener las llamas. A su vez, se mantiene la articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y “se ha fortalecido” el apoyo aéreo para atender los puntos más críticos como San Luis y Guamo. Se suma el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras equipos terrestres continúan trabajando en diferentes municipios. Le puede interesar: Incendios forestales ponen en alerta a Antioquia: hay cuatro focos activos y dos en Medellín

Municipios más afectados y despliegue de la Fuerza Pública

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Ortiz, comunicó en sus redes sociales que está “en el territorio” y que a lo largo de este 13 de agosto estará en diferentes municipios para “atender de frente la emergencia que vivimos por los incendios y acompañar las acciones de seguridad”.

Entre estas medidas está un consejo de seguridad en Rovira, la atención de la emergencia en la vereda El Neme del Valle de San Juan, la revisión de la operación de la Fuerza Pública y los organismos de Socorro en San Luis, la atención de la emergencia en Piedras y Guamo y la atención de la situación junto a la Corporación Autónoma Cortolima en Ortega. Finalmente, a las 6 de la tarde se realizará una velatón por la situación y los “hermanos colombianos”. Porque la emergencia llega en paralelo con aquella generada por el terremoto de 7,4 que sacudió al país este lunes en la mañana.

Este 12 de agosto, Matiz recibió un vuelo del Ejército con un pelotón especializado en Atención y Prevención de Desastres. Ante eso, le agradeció al presidente Abelardo de la Espriella. “Gracias, señor Presidente, por atender nuestro llamado y respaldar al Tolima cuando más lo necesita. En las emergencias, la respuesta debe ser inmediata y la presencia del Estado, contundente”.

Logística de abastecimiento aéreo desde el aeropuerto Perales

La operación aérea también requiere una logística permanente en tierra. Desde el aeropuerto Perales, los bomberos aeronáuticos apoyan el abastecimiento de las aeronaves que participan en la extinción. “Estamos haciendo el servicio de retanqueo de agua para las aeronaves que están haciendo la extinción de incendios. Es bastante preocupante la cantidad de incendios que hemos tenido y desde acá también hemos atendido varios”, dijo Wilson Guerrero, bombero aeronáutico, quien explicó a la Gobernación que el equipo disponible permite abastecer cerca de 400 galones de agua en aproximadamente un minuto y medio. Mientras desde el aire se realizan descargas sobre los puntos críticos, en tierra continúa el trabajo de las comunidades, bomberos y organismos de socorro. Entérese: Video | Occidente en llamas: Grave incendio en Santa Fe de Antioquia sigue activo y reportan otro en San Cristóbal

Otras medidas en los municipios

Además de las medidas ya mencionadas, San Luis, Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras “cuentan actualmente con apoyo aéreo, mientras Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública y los demás municipios mantienen sus equipos desplegados para enfrentar las emergencias”, según la Gobernación. Finalmente, la entidad dijo que “la situación sigue siendo crítica y el departamento permanece en alerta máxima”. No obstante, añadió que “la articulación institucional y el apoyo aéreo están permitiendo fortalecer las labores de mitigación y contener los incendios en los puntos donde la emergencia exige una respuesta inmediata”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Así quedó San José del Palmar, epicentro del terremoto, tras la emergencia

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