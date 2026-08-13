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Sismo obligó a cancelar la sexta etapa de la Vuelta a Colombia: atención a los cierres viales de la carrera en Antioquia

Los cierres viales marcarán el remate de la edición 76 de la Vuelta a Colombia en Antioquia, donde las autoridades mantienen bajo evaluación los recorridos de las tres últimas etapas tras el sismo que obligó a cancelar la jornada de este jueves.

  • Los corredores de la Vuelta hicieron una pausa competitiva. La sexta etapa no se disputó debido a la contingencia que se vive por el sismo. La caravana se trasladó a Jericó. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
    Los corredores de la Vuelta hicieron una pausa competitiva. La sexta etapa no se disputó debido a la contingencia que se vive por el sismo. La caravana se trasladó a Jericó. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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¿Tendrá la Vuelta a Colombia el cierre esperado? Por lo pronto, la sexta etapa fue cancelada este jueves, como lo confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo.

Tras la contingencia que se vive luego del sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, los organizadores de la prueba tomaron la decisión de hacer un alto en el camino y retomar la acción competitiva este viernes.

La sexta etapa estaba programada inicialmente sobre 161 kilómetros, con salida en Manizales, pero las condiciones de las vías en esa zona llevaron primero a recortar considerablemente la jornada.

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Los corredores iban a partir desde el sector del puente sobre el río Arquía, en el límite entre Antioquia y Caldas, para completar 78,2 kilómetros por Irra, La Felisa y La Pintada, antes de afrontar la exigente llegada al Alto de Jericó. Pero luego, la Fedeciclismo informó que la fracción había sido cancelada. “En este momento la caravana se dirige al municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia”.

El cierre de esta vía por largas horas en la mañana, camino al Eje Cafetero, afectado por el sismo, y mientras pasaba la caravana del pedal, fue el motivo por el cual se decidió no correr la etapa.

“Con el propósito de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas y Antioquia, se ha tomado la decisión de cancelar la disputa de la sexta etapa de la competencia. La determinación se adopta después de realizar las respectivas evaluaciones con las autoridades viales y los diferentes actores vinculados a la carrera, teniendo como prioridad la seguridad y el bienestar de los deportistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y todos los integrantes de la caravana”, señaló la Federación en un comunicado, en el cual se hace énfasis la decisión se tomó en consideración de la situación de las vías y la movilidad en la zona, así como la importancia de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, siendo ruta estratégica para la movilidad de pasajeros, transporte de mercancías, atención de emergencias y conexión entre diferentes regiones del país, en el contexto generado por el movimiento sísmico.

Respecto a la continuidad de la competencia, la Federación sostuvo que aún no se ha tomado una decisión definitiva. “Se adelantarán las reuniones y evaluaciones necesarias para establecer si la Vuelta a Colombia 2026 continúa con las etapas restantes o si se da por terminada la competencia. La Federación enfatiza que esta decisión será tomada de manera conjunta entre todos los actores de la carrera, en coordinación con las autoridades competentes y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, el estado de las vías, las necesidades de movilidad de las regiones afectadas, y las garantías para todos los integrantes de la caravana”.

Etapas, bajo la mira

Con cierres viales programados y bajo la mirada de las autoridades por las afectaciones derivadas del sismo, la Vuelta buscará encarar sus tres últimas etapas en Antioquia con la meta puesta en Medellín, donde este domingo se conocería al campeón de la edición 76.

Después del cambio que se presentó este jueves, los organizadores de la emblemática carrera permanecen atentos a las decisiones que adopten los entes gubernamentales y las autoridades de los municipios por los que transitará el pelotón.

El objetivo es garantizar el normal desarrollo del cierre de la competencia. Por ahora, las tres etapas restantes, todas en territorio antioqueño, mantienen sus recorridos originales, aunque no se descartan modificaciones en los horarios de salida.

Así lo explicó Humberto Fonseca, coordinador técnico de la Federación Colombiana de Ciclismo. “Vamos día a día, atentos a lo que dispongan las autoridades de los diferentes municipios, pues entendemos la situación que se presenta por el sismo. Las etapas de este viernes y sábado, por el momento, van por carreteras por las que no habría problemas para su disputa, pero vamos día a día. Podrían presentarse cambios en trayectos y en los horarios de salida”, señaló.

Viernes, con cierres entre Jericó y Ecosiembra

Para este viernes están programados 135,2 kilómetros entre Jericó y el Alto Ecosiembra, puerto de montaña ubicado a unos 1.338 metros sobre el nivel del mar, entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Anzá.

El recorrido llevará al pelotón por La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia, antes de afrontar la ascensión final. Para permitir el desarrollo de la competencia, las vías tendrán restricciones entre las 8:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

La organización permanece atenta a las condiciones de las carreteras y a las determinaciones de las autoridades locales, por lo que cualquier modificación en el horario será comunicada oportunamente.

El sábado, contrarreloj y cierre de vías hacia el Túnel de Occidente

La penúltima jornada será una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros con destino al Túnel de Occidente. El trazado pasará por Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, antes de terminar en el sector del túnel.

La prueba está inicialmente programada para comenzar a las 8:00 de la mañana, pero el horario podría modificarse dependiendo del número de corredores que permanezcan en competencia y de las decisiones de los jueces.

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Después de los retiros registrados durante la carrera, no se descarta que la salida pueda comenzar después de las 9:30 de la mañana. La vía, por su parte, tiene prevista su reapertura a las 12:30 del mediodía.

Medellín recibirá el cierre de la Vuelta

La edición 76 de la Vuelta a Colombia está prevista para concluir el domingo con una jornada de 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de El Poblado, a partir de las 9:00 de la mañana.

El pelotón afrontará un circuito de ocho vueltas, cada una de 13,1 kilómetros, que tendrá como principales sectores de paso El Poblado, San Diego y la vía Las Palmas, antes de regresar nuevamente al punto de partida.

La ruta contempla el tránsito por sectores como la carrera 43A, calle 7C, carrera 43C, calle 50A, calles 9, 14 y 17, San Diego y la vía Las Palmas, entre otros puntos del recorrido. La jornada está prevista para terminar alrededor del mediodía.

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Por ahora, la carrera tiene como líder a Diego Camargo, del Team Medellín, escuadra que ha dominado las seis primeras etapas. El equipo antioqueño se impuso en todas las jornadas disputadas hasta el momento, con cuatro victorias de Wilmar Paredes y una de Camargo.

Así, la Vuelta afronta su recta final entre la disputa deportiva por el título y la necesidad de mantener bajo vigilancia las condiciones de las carreteras. Las autoridades y la organización irán tomando decisiones jornada a jornada, como agregó Humberto Fonseca.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué vías de Antioquia tendrán cierres por la Vuelta a Colombia este viernes?
Las vías del recorrido entre Jericó y el Alto Ecosiembra tendrán restricciones entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m. El trayecto pasa por La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia.
¿A qué hora serán los cierres viales por la Vuelta a Colombia hacia el Alto Ecosiembra?
Los cierres están programados entre las 8:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía durante la etapa de este viernes.
¿Qué municipios atravesará la Vuelta a Colombia en la etapa del viernes?
La etapa partirá de Jericó y pasará por La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia, antes de finalizar en el Alto Ecosiembra.
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