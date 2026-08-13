Sismo obligó a cancelar la sexta etapa de la Vuelta a Colombia: atención a los cierres viales de la carrera en Antioquia

¿Tendrá la Vuelta a Colombia el cierre esperado? Por lo pronto, la sexta etapa fue cancelada este jueves, como lo confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo.

Tras la contingencia que se vive luego del sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, los organizadores de la prueba tomaron la decisión de hacer un alto en el camino y retomar la acción competitiva este viernes.

La sexta etapa estaba programada inicialmente sobre 161 kilómetros, con salida en Manizales, pero las condiciones de las vías en esa zona llevaron primero a recortar considerablemente la jornada.

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Los corredores iban a partir desde el sector del puente sobre el río Arquía, en el límite entre Antioquia y Caldas, para completar 78,2 kilómetros por Irra, La Felisa y La Pintada, antes de afrontar la exigente llegada al Alto de Jericó. Pero luego, la Fedeciclismo informó que la fracción había sido cancelada. “En este momento la caravana se dirige al municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia”.

El cierre de esta vía por largas horas en la mañana, camino al Eje Cafetero, afectado por el sismo, y mientras pasaba la caravana del pedal, fue el motivo por el cual se decidió no correr la etapa.

“Con el propósito de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas y Antioquia, se ha tomado la decisión de cancelar la disputa de la sexta etapa de la competencia. La determinación se adopta después de realizar las respectivas evaluaciones con las autoridades viales y los diferentes actores vinculados a la carrera, teniendo como prioridad la seguridad y el bienestar de los deportistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y todos los integrantes de la caravana”, señaló la Federación en un comunicado, en el cual se hace énfasis la decisión se tomó en consideración de la situación de las vías y la movilidad en la zona, así como la importancia de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, siendo ruta estratégica para la movilidad de pasajeros, transporte de mercancías, atención de emergencias y conexión entre diferentes regiones del país, en el contexto generado por el movimiento sísmico.

Respecto a la continuidad de la competencia, la Federación sostuvo que aún no se ha tomado una decisión definitiva. “Se adelantarán las reuniones y evaluaciones necesarias para establecer si la Vuelta a Colombia 2026 continúa con las etapas restantes o si se da por terminada la competencia. La Federación enfatiza que esta decisión será tomada de manera conjunta entre todos los actores de la carrera, en coordinación con las autoridades competentes y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, el estado de las vías, las necesidades de movilidad de las regiones afectadas, y las garantías para todos los integrantes de la caravana”.