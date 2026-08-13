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Niño chileno de 6 años murió en terremoto de Colombia: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Jesús Adrián Quinceno falleció tras quedar atrapado en los escombros de su colegio en Calima El Darién. Su familia vive en Chile y tiene dificultades económicas.

  • Jesús Adrián Quinceno era una de las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que afectó al suroccidente de Colombia. Su padre pide ayuda para repatriar sus restos a Chile. FOTOS: REDES SOCIALES.
    Jesús Adrián Quinceno era una de las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que afectó al suroccidente de Colombia. Su padre pide ayuda para repatriar sus restos a Chile. FOTOS: REDES SOCIALES.
  • Niño chileno de 6 años murió en terremoto de Colombia: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo
El Colombiano
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hace 5 horas
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En la provincia de Cachapoal, en la región de OHiggins en Chile, los familiares de Jesús Adrián Quinceno, de seis años, lloran su muerte. El pequeño fue una de las víctimas mortales del terremoto de 7.4 que azoto el suroccidente de Colombia el lunes 10 de agosto.

Cuando ocurrió el temblor, el menor de edad se encontraba en su colegio: el Gimnasio Calima en el municipio de Calima El Darién.

La abuela de Jesús recordó haber hablado con su nieto poco antes del terremoto. De acuerdo con su testimonio, el niño se comunicó con ella durante esa mañana y, posteriormente, quedó atrapado entre los escombros del establecimiento.

Lea también: Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos

La familia solicita apoyo para cubrir los gastos de traslado y realizar las gestiones necesarias para poder darle sepultura en Chile.

Y es que, Jesús y parte de su familia acababan de llegar a Colombia porque, según lo que contó el padre del menor, el señor Ramón Muñoz, fueron las dificultades económicas lo que los llevó a mudarse al país. Ahora, tras la muerte de Jesús, no tienen cómo costear los gastos fúnebres.

El padre solicita ayuda para viajar a Colombia

“Como no lo identifican como colombiano, es chileno, no quieren entregar el cuerpo. Estaría demorándose entre 100 a 150 días la entrega del cuerpo. Al hacerme presente, lo entregarían de inmediato porque soy el papá”, narró para medios chilenos.

Conozca: “El domingo se casa”: Padre busca a su hijo, Juan Felipe Giraldo, bajo los escombros de un hotel en Pereira

Niño chileno de 6 años murió en terremoto de Colombia: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

“Quiero pedirle ayuda a la gente, que se ponga la mano en el corazón, para poder llegar donde mi guagüita y poder retirarlo y despedirlo. Lo único que quiero es llegar allá donde él”, agregó.

Jesús es una de las cientos de víctimas de la tragedia. Según el último reporte oficial, más de 265 personas fallecieron, más de 3.000 están heridas y 43.000 familias perdieron parcial o totalmente sus hogares.

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Preguntas frecuentes

¿Quién era el niño chileno que murió en Colombia?
Jesús Muñoz era un niño chileno de 6 años que había llegado recientemente a Colombia con su madre. Murió al derrumbarse el colegio donde estudiaba en Calima El Darién durante el terremoto.
¿Dónde murió el niño chileno durante el terremoto?
El menor falleció en Calima El Darién, municipio del Valle del Cauca. Se encontraba en el colegio Gimnasio Calima cuando la edificación colapsó a causa del terremoto.
¿Por qué su padre necesita viajar a Colombia?
Ramón Muñoz busca viajar desde Chile para participar en las diligencias de identificación y agilizar la entrega y repatriación del cuerpo de su hijo.
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