26 mujeres pintan un muro de 400 metros en Loreto

En la década de los sesenta Bob Dylan compuso una canción en la que afirmaba que los tiempos estaban cambiando. Si eso fue cierto en esos años -y vaya que lo fue-, ahora lo es mucho más. El papel de la mujer en el arte ha sido uno de los asuntos en los que las transformaciones sociales son más visibles y celebradas. Hasta hace poco tiempo los hombres monopolizábamos la pintura, la música, la literatura y un largo etcétera que sonroja de la vergüenza. Tal predominio es periódico de ayer.

Muchos son los ejemplos de los colectivos femeninos que lideran iniciativas culturales para llevar el trabajo de las creadoras a las primeras páginas de los diarios y a las paredes de las ciudades. Ese precisamente es el caso de Pirañas Crew, una colectiva fundada en 2007 en Medellín con los objetivos de “la feminización de espacios y la eliminación de todas las formas de violencia de género contra las mujeres y los cuerpos y sexualidades disidentes/no hegemónicos”.

Desde 2017, Pirañas Crew desarrolla “Girls to the Front” o “Chicas al Frente”, una plataforma internacional que reúne a artistas y colectivas de arte urbano y muralismo. Este año realiza la novena edición del evento y la segunda en la que se apropia de los muros del barrio Loreto.