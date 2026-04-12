Ana Torroja llega a Colombia con nuevo disco y espera visitar Medellín en su gira

A Ana Torroja hoy no la atormenta el fantasma de Mecano, “soy diferente, aunque también soy Mecano”, dijo recientemente. Y es que la artista, de 66 años, lleva mostrándole al público –en 30 años de carrera en solitario– que existe una Ana Torroja con un estilo propio, diferente al de la agrupación que la hizo famosa. Y aunque Mecano ya no existe “si no les canto las canciones no les gusta, pero es que nunca he dejado de cantar las canciones de Mecano, siempre vienen conmigo en la maleta”, contó entre risas en una conversación con EL COLOMBIANO.
La artista española acaba de lanzar un nuevo disco, Se ha acabado el show, el primero compuesto íntegramente por ella, y se embarcará en una gira que la traerá a Colombia, concretamente a Bogotá el viernes 5 de junio en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. ¿Y Medellín?, le pregunto: “Todavía no tenemos fecha, pero tendremos, quiero ir a Medellín”, detalló Ana.
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De Colombia tiene muy gratos recuerdos, “desde el momento en que lo pisas, te sientes en casa, siempre me reciben con mucho cariño. El público colombiano es muy amoroso, muy ‘apapachador’, canta muy bonito y los conciertos son siempre inolvidables”.