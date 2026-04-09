Esta es la agrupación antioqueña que viajará a Disney para cantar bambucos y pasillos

En el segundo piso de la casa ubicada en Laureles, de fachada blanca, donde funciona Colombia Canta y Encanta, hay una pared llena de placas, medallas y trofeos.

Esos son solo algunos de los frutos cosechados desde hace ya 23 años, cuando la cantante Silvia Zapata Durango tomó la decisión de bajar del escenario y entrar al aula.

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Sin embargo, no todos esos logros están ahí: de hecho, el más importante se encuentra en cada uno de los más de 150 niños y jóvenes que reciben formación artística en este lugar.

Es gracias a ese proceso que esta organización social, que también es agrupación, sala de teatro y academia, continúa creciendo.

Su próximo paso, que se suma a ese listado extenso de reconocimientos, es el viaje que su coro realizará a Orlando, Estados Unidos, la próxima semana, para presentarse en Disney.

En total, serán 33 los niños y jóvenes que llevarán el próximo 18 de abril llevarán una muestra de las músicas andinas colombianas a Disney Springs, uno de los recintos ubicados al interior del Walt Disney World Resort, uno de los parques temáticos más visitados del mundo.

Bambucos, pasillos y torbellinos son algunos de los ritmos que cantará y bailará Colombia Canta y Encanta.

Otros detalles del espectáculo que adelantan desde la organización es que será un recorrido musical por las seis regiones colombianas, a lo que también obedecen los seis cambios de vestuario que tendrán los artistas que subirán al escenario.