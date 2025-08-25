Lanzamientos musicales: novedades de Blessd, Ramazzotti, Deftones y Wolf Alice esta semana

Esta semana, la escena musical se sacude con una oleada de estrenos que cruzan géneros, generaciones y fronteras. Desde el esperado junte de Anuel y Blessd con Pórtate Bonito, hasta el regreso internacional de Eros Ramazzotti con Mi día preferido, las novedades marcan tanto la evolución de proyectos consolidados como el arranque de ambiciosas giras globales. A esto se suman los nuevos álbumes de Deftones y Wolf Alice, que han recibido elogios de la crítica especializada y consolidan el buen momento creativo de ambas agrupaciones.

Anuel + Blessd: quinto encuentro en clave afro

Anuel AA y Blessd estrenaron Pórtate Bonito, el segundo sencillo oficial del álbum Real Hasta La Muerte 2. La canción, con un ritmo afro producido por Ovy on the Drums, fue lanzada el 6 de agosto como parte de la gira que ambos artistas están realizando por Estados Unidos. Este nuevo lanzamiento marca la quinta colaboración entre ambos músicos, quienes ya habían logrado cifras millonarias con Deportivo y Mírame Remix. La canción alimenta la expectativa por RHLM2, una secuela del disco que en 2017 consolidó a Anuel como una figura clave del género urbano.

Ramazzotti: tour global con nuevo sencillo

Eros Ramazzotti regresó con Mi día preferido (Il mio giorno preferito), una balada pop que tiene versiones en español e italiano. El tema fue coescrito junto a CanovA, Tommaso Paradiso, Antonio Cirigliano y Edoardo D’Erme, y llega acompañado de un videoclip dirigido por Giacomo Triglia. Este lanzamiento marca el inicio oficial del Una Historia Importante World Tour, que comenzará el 17 de octubre con dos fechas en Ámsterdam y pasará por 30 países en 2026. Ramazzotti reafirma así su vigencia internacional tras vender más de 80 millones de discos en su carrera.

Deftones regresa con potencia atmosférica

La banda californiana Deftones presentó Private Music, su décimo álbum de estudio, descrito por el crítico Neil Z. Yeung en AllMusic como “su mejor trabajo en años”. El disco fue producido por Nick Raskulinecz y logra un balance entre riffs agresivos y atmósferas melódicas densas. Temas como Souvenir, My Mind Is a Mountain y Cut Hands exploran una evolución sonora que mantiene la identidad del grupo, a la vez que los posiciona como referentes vigentes del metal alternativo.

Wolf Alice: introspección acústica en The Clearing