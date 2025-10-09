No más garabatos: India obligará a los médicos a mejorar en su escritura para poder leer sus recetas, tras fallo histórico

La típica frase, “no se le entiende por qué tiene letra de doctor”, ya no debe ser un problema en el país de la India, ya que no fue un virus ni una bacteria lo que obligó a la justicia a intervenir en la salud pública, sino la simple e histórica mala caligrafía médica.

En un fallo histórico que redefinió el derecho fundamental a la salud, el Tribunal Superior de Punjab y Haryana puso bajo investigación la ilegibilidad de las recetas, declarándola una “amenaza directa” para la seguridad de los pacientes en toda la India.

La sentencia, pionera a nivel mundial, exige un cambio radical en la práctica médica: la claridad de la escritura ya no es una “cortesía profesional”, sino una obligación legal ligada a la dignidad y los derechos constitucionales del ciudadano.

El punto de partida de la decisión fue un incidente en el que un juez no pudo descifrar un informe médico-legal de un paciente, lo que obligó a declararlo nulo como prueba. Y es que aunque hoy en día todo está permeado por la tecnología, el sistema médico allá no se ha digitalizado por completo.