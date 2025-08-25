Ya son 20 años sin Kaleth Morales, el ‘Rey de la nueva ola’ vallenata

Las palabras de Miguel Morales, padre del cantautor Kaleth Morales, son muy elocuentes. “Hijo, el dolor y la tristeza siguen intactos. Te amo hijo, que Dios te tenga en la gloria”. Todo se encierra en un adiós eterno que no tiene olvido, tampoco ausencia porque el recuerdo permanece en primera fila.
Hace 20 años, 24 de agosto de 2005, la noticia de su muerte sacudió el sentimiento del mundo vallenato porque el muchacho, quien contaba con 21 años, se había ganado un amplio espacio musical por su carisma, talento, espontaneidad con el ingrediente de tener la melodía justa a la letra de sus canciones, las cuales contaban con el toque preciso para imponerse de manera rápida.
Es así como comenzaron a escucharse obras de su autoría como Pin pon pan, Vivo en el limbo, De millón a cero, Todo de cabeza, Siete palabras, Mis cinco sentidos, La hora de la verdad, Mary, Ella es mi todo, Se va a formar, El guante, Destrozaste mi alma, Reina de mis sueños, Novios cruzados, y Anónimo, entre otras.
De esta manera el hijo de Miguel Morales y Nevis Troya, hermano de Kanner, Keyner y Eva Sandrith y padre de Katrinalieth y Samuel, dejó una huella imborrable en su familia y en el mundo de la música vallenata, convirtiéndose en un artista triunfante que era solicitado en distintos escenarios.