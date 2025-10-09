Ya hay propuesta para reemplazar a Bad Bunny como artista principal del Super Bowl, ¿de quién se trata?

El anuncio del puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX ha generado controversia en Estados Unidos, especialmente por Donald Trump y el Partido Republicano. Justamente han sido los sectores afines al presidente estadounidense quienes han criticado la designación del Conejo Malo, argumentando que el artista urbano “no representa los valores que deberían exhibirse en un evento con tanta visibilidad mundial”. Lea también: Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl Entre las personas que criticaron esa designación y quien entregó ese argumento está Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para el parlamentario, la presencia del puertorriqueño en el show del medio tiempo enviaría un mal mensaje a “una generación joven e impresionable que merece mejores ejemplos”.

El reemplazo de Bad Bunny

Las declaraciones de Johnson a los medios no quedaron sólo en una opinión. El presidente de la Cámara sugirió reemplazar al puertorriqueño por un artista estadounidense que sería del agrado de los trumpistas. El congresista sugirió sustituir a Bad Bunny con el veterano intérprete de música country de 82 años, Lee Greenwood, quien es intérprete del tema God Bless the U.S.A (Dios bendiga a Estados Unidos), canción que es considerada un himno para los conservadores estadounidenses.

El cantante de 82 años ha estado en eventos del Partido Republicano y en discursos de Donald Trump, con quien además también ha compartido una afinidad política. Pese a esta propuesta, la NFL ha manifestado que no hay intenciones de reemplazar al puertorriqueño y que su designación sigue en pie. Un portavoz del equipo Dallas Cowboys, equipo de la liga de fútbol americano, también desmintió publicaciones que decían que dicho elenco había solicitado sustituir al puertorriqueño del show de medio tiempo.

¿Por qué le molesta a Trump la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, estará por segunda vez en el show del entretiempo de la National Football League (NFL). En el año 2020, época en donde el presidente de EE. UU. también era Donald Trump, el puertorriqueño estuvo en tarima acompañando a Jennifer López, Shakira y J Balvin. Aunque en esa ocasión fue un invitado sorpresa de Jennifer López y Shakira, para el 8 de febrero de 2026, fecha en la cual se llevará a cabo el Super Bowl, el latino más escuchado del momento será el show central del entretiempo.