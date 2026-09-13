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Fotos | Así fue como J Balvin conquistó a más de 100.000 personas en Rock in Río, Brasil

El colombiano se presentó en el Palco Mundo e hizo un recuento de sus éxitos, además de tener actuaciones con artistas locales.

  • J Balvin deleitó con sus éxitos a los más de 100 mil espectadores al festival Rock in Río. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO
    J Balvin deleitó con sus éxitos a los más de 100 mil espectadores al festival Rock in Río. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El antioqueño J Balvin se presentó ante más de 100.000 asistentes del Festival Rock in Río, celebrado en Brasil. El artista cantó durante una hora y logró poner a bailar a una audiencia conformada en su mayoría por fanáticos del rock y el pop.

El show del artista urbano se dio en el Palco Mundo del evento celebrado en Río de Janeiro. Su salida al escenario se dio frente a un público que esperaba también las actuaciones de Maroon 5 y Demi Lovato.

En la hora que duró su presentación, J Balvin hizo un recorrido de más de una década de canciones que han estado en las listas de éxitos musicales, interpretando desde Ginza hasta Mi gente y canciones recientes como Perversa.

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La presentación del antioqueño comenzó oficialmente cuando los altavoces del festival hicieron sonar Gasolina de Daddy Yankee para animar a los asistentes. Inmediatamente después, se proyectó un video de introducción en el que Balvin aparecía vistiendo la bandera de Colombia.

Más de 100.000 espectadores en Rock in Río Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO
Más de 100.000 espectadores en Rock in Río Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO

La primera canción interpretada fue Mi Gente. Después su repertorio incluyó temas como: Ay Vamos, Bola rebola, Loco contigo, Con Altura, Reggaeton, Amarillo, Morado, Azul, I Like It, Safari, Ginza y Downtown.

Esta puesta en escena se dio en una tarima que aprovechó la magnitud del Palco Mundo mediante pantallas LED de alta definición, iluminación en tonos neón, visuales inmersivos, efectos de humo y pirotecnia. Ritmo, Qué calor e In Da Ghetto fueron los temas del final de su presentación.

J Balvin contó con invitados especiales y le hizo varios homenajes a la cultura local brasilera. En esa lista de personajes que lo acompañaron en tarima estuvo el productor Pedro Sampaio con quien interpretó la canción Perversa, además de la aparición sorpresa de la intérprete brasilera Melody, con quien cantó Jetski.

Entre los invitados por J Balvin estuvo Melody y Pedro Sampaio. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO
Entre los invitados por J Balvin estuvo Melody y Pedro Sampaio. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO

Luciendo prendas con los colores de la bandera brasilera, el paisa le hizo reconocimiento al funk carioca e interpretó el tema Bum Bum Tam Tam de MC Fioti. También estuvo presente la artista y amiga de Balvin, Anitta, con quien cantó Bola rebola y Downtown.

J Balvin lució prendas alusivas a la bandera de Brasil. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO
J Balvin lució prendas alusivas a la bandera de Brasil. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto duró la presentación de J Balvin en Rock in Rio 2026?
La presentación de J Balvin duró una hora en el Palco Mundo de Rock in Rio, ante más de 100.000 asistentes. El cantante hizo un recorrido por canciones de más de una década de trayectoria.
¿Qué canciones cantó J Balvin en Rock in Rio?
J Balvin interpretó canciones como Mi Gente, Ay Vamos, Con Altura, Reggaeton, Amarillo, Morado, Azul, Safari, Ginza y Downtown. Cerró su presentación con Ritmo, Qué calor e In Da Ghetto.
¿Qué artistas acompañaron a J Balvin en Rock in Rio?
J Balvin compartió escenario con Pedro Sampaio, Melody y Anitta. Con Sampaio interpretó Perversa; con Melody, Jetski; y con Anitta cantó Bola rebola y Downtown.
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