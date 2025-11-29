J Balvin le regala a Medellín su show más ambicioso

Si hay algo de lo que J Balvin se siente orgulloso es de haber nacido en Medellín. Es algo que repite siempre en cualquier lugar del mundo. EL COLOMBIANO fue testigo de eso cuando asistimos a un concierto suyo en 2024 en la arena 02 de Londres: “Hola Londres, mi nombre es José, soy de Medellín, Colombia y quiero saber cuántos latinos hay acá”, dijo al iniciar el show y las banderas comenzaron a ondear entre el público. Puede leer: Estos serán los horarios del Metro de Medellín para el concierto de J Balvin este sábado 29 de noviembre Aquí comenzó la historia de José, aquí inició el sueño, en esta ciudad se formó como artista y en las calles –entre rapeadas y toques, entre fiestas y pequeños shows– se fue forjando una carrera que hoy está en otro nivel mundial. Por eso J Balvin quería darle a la ciudad, tras su concierto El niño de Medellín, en 2019, un show más grande que ese, así el escenario sea el mismo.

Hoy será el concierto Hecho en Medellín, Ciudad primavera, en el estadio Atanasio Girardot. Será una experiencia inmersiva que también llegará a Bogotá el 13 de diciembre (allí será Hecho en Colombia, Ciudad primavera). Todo comienza con un gran festival llamado Feria Primavera en los alrededores del estadio, para este se abrirán las puertas a las 2:00 de la tarde. Lo que se sabe de este espacio es que se debe ingresar por la plaza de banderas y que la idea es compartir buena comida, tomarse fotos en espacios únicos, “unos guaritos y toldos destinados a apoyar el talento local”, según la información compartida por los organizadores. El acceso al concierto se podrá hacer también en el Metro de Medellín que justo esta semana anunció que para este gran concierto funcionará 24 horas, lo que ha incrementado el rumor de que será un espectáculo que dure hasta seis horas, el mismo Balvin lo dijo e un video que anda rotando en redes sociales.

¿Cómo será el show?

El escenario es 360°, lo que permitirá que todo el estadio pueda observar la tarima desde una buena distancia y, según el equipo de producción, es el más grande que José haya construido en su carrera. Ese escenario se verá hoy en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá. Otro punto importante es decir que el diseño de esta tarima y del vestuario es hecho 100 % en Colombia. Para el vestuario y el escenario han trabajo más de 40 personas y que todo se hizo aquí, algo habitual en los conciertos, pero este es hecho en Colombia en su totalidad.